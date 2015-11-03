Notizie Viitorul Fiorentina

Di Marzio, la Fiorentina ha preso Munteanu dal Viitorul. Operazione da 2 milioni. Domani sarà a Firenze
16 settembre 2020 20:33
Dalla Romania, Munteanu rifiuta di trasferirsi alla Fiorentina. L'accordo economico c'era poi...
13 settembre 2020 20:21
Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk
11 luglio 2019 18:57
Dg Viitorul: "Hagi è tornato per dimostrare alla Fiorentina che ha sbagliato con lui"
29 gennaio 2018 17:48
UFFICIALE, LA FIORENTINA DÀ LA CONFERMA, HAGI LASCIA FIRENZE
18 gennaio 2018 17:49
Fatta per Hagi al Viitorul: alla Fiorentina 2 milioni più il 25% sulla futura vendita del giocatore
17 gennaio 2018 10:54
Il club rumeno del Viitorul fa marcia indietro su Hagi. Epilogo vicino o telenovela di mercato?
11 gennaio 2018 14:29
Finisce la storia tra Hagi e la Fiorentina, il rumeno ceduto a titolo definitivo al Viitorul
09 gennaio 2018 16:40
Per Hagi l'offerta è ancora troppo bassa: la Fiorentina chiede più di 2 milioni di euro al Viitorul
08 gennaio 2018 10:41
Hagi vicino al Viitorul: pronti 2 milioni. Ma il club romeno pubblica la notizia e infastidisce la Fiorentina...
05 gennaio 2018 12:33
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