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Notizie Viitorul Fiorentina

Di Marzio, la Fiorentina ha preso Munteanu dal Viitorul. Operazione da 2 milioni. Domani sarà a Firenze

16 settembre 2020 20:33

Dalla Romania, Munteanu rifiuta di trasferirsi alla Fiorentina. L'accordo economico c'era poi...

13 settembre 2020 20:21

Nuovo guadagno in vista per la Fiorentina. Hagi è ad un passo dal trasferimento al Genk

11 luglio 2019 18:57

Dg Viitorul: "Hagi è tornato per dimostrare alla Fiorentina che ha sbagliato con lui"

29 gennaio 2018 17:48

UFFICIALE, LA FIORENTINA DÀ LA CONFERMA, HAGI LASCIA FIRENZE

18 gennaio 2018 17:49

Fatta per Hagi al Viitorul: alla Fiorentina 2 milioni più il 25% sulla futura vendita del giocatore

17 gennaio 2018 10:54

Il club rumeno del Viitorul fa marcia indietro su Hagi. Epilogo vicino o telenovela di mercato?

11 gennaio 2018 14:29

Finisce la storia tra Hagi e la Fiorentina, il rumeno ceduto a titolo definitivo al Viitorul

09 gennaio 2018 16:40

Per Hagi l'offerta è ancora troppo bassa: la Fiorentina chiede più di 2 milioni di euro al Viitorul

08 gennaio 2018 10:41

Hagi vicino al Viitorul: pronti 2 milioni. Ma il club romeno pubblica la notizia e infastidisce la Fiorentina...

05 gennaio 2018 12:33

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