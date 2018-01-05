Hagi vicino al Viitorul: pronti 2 milioni. Ma il club romeno pubblica la notizia e infastidisce la Fiorentina...

Da qualche giorno il padre del trequartista viola Ianis Hagi, il grande Gheorghe, si trova in Italia. L’azionista di riferimento dell’ Fc Viitorul vorrebbe riportare a casa Ianis e ha ufficialmente of...

Da qualche giorno il padre del trequartista viola Ianis Hagi, il grande Gheorghe, si trova in Italia. L’azionista di riferimento dell’ Fc Viitorul vorrebbe riportare a casa Ianis e ha ufficialmente offerto alla Fiorentina circa 2 milioni di euro, ovvero la stessa cifra pagata dai viola proprio al Viitorul. Il club romeno ha infine pubblicato la notizia dell’offerta sul proprio sito, mossa non elegantissima agli occhi viola. Trattativa comunque aperta. Lo riporta la Gazzetta Dello Sport.