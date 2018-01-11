Il club rumeno del Viitorul fa marcia indietro su Hagi. Epilogo vicino o telenovela di mercato?

Il club rumeno del Viitorul fa marcia indietro, qualche giorno fa aveva annunciato ufficialmente la chiusura della trattativa e quindi l'acquisto di Ianis Hagi dalla Fiorentina. Oggi invece, lo stesso...

Il club rumeno del Viitorul fa marcia indietro, qualche giorno fa aveva annunciato ufficialmente la chiusura della trattativa e quindi l'acquisto di Ianis Hagi dalla Fiorentina. Oggi invece, lo stesso club, sul proprio sito ha scritto: "Grazie alla ottima collaborazione con la Fiorentina i due club stanno cercando di raggiungere un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Ianis Hagi". Epilogo vicino o telenovela di mercato?