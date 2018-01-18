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UFFICIALE, LA FIORENTINA DÀ LA CONFERMA, HAGI LASCIA FIRENZE

Adesso è ufficiale, Hagi lascia ufficialmente Firenze per fare ritorno in patria. Ecco il comunicato ufficiale della società viola che dà la conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni: "ACF Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 17:49
UFFICIALE, LA FIORENTINA DÀ LA CONFERMA, HAGI LASCIA FIRENZE - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Adesso è ufficiale, Hagi lascia ufficialmente Firenze per fare ritorno in patria. Ecco il comunicato ufficiale della società viola che dà la conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni: "ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo definitivo, con percentuale del 30% sulla futura rivendita, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ianis Hagi all’ FC Viitorul Constanța"

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