UFFICIALE, LA FIORENTINA DÀ LA CONFERMA, HAGI LASCIA FIRENZE
Adesso è ufficiale, Hagi lascia ufficialmente Firenze per fare ritorno in patria. Ecco il comunicato ufficiale della società viola che dà la conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni: "ACF Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 17:49
Adesso è ufficiale, Hagi lascia ufficialmente Firenze per fare ritorno in patria. Ecco il comunicato ufficiale della società viola che dà la conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni: "ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo definitivo, con percentuale del 30% sulla futura rivendita, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ianis Hagi all’ FC Viitorul Constanța"