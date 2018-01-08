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Per Hagi l'offerta è ancora troppo bassa: la Fiorentina chiede più di 2 milioni di euro al Viitorul

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che, per Ianis Hagi, l'offerta del Viitorul è ancora troppo bassa. Il fantasista si trova in Romania per le vacanze, ma al termine della sosta gradirebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 10:41
Per Hagi l'offerta è ancora troppo bassa: la Fiorentina chiede più di 2 milioni di euro al Viitorul - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che, per Ianis Hagi, l'offerta del Viitorul è ancora troppo bassa. Il fantasista si trova in Romania per le vacanze, ma al termine della sosta gradirebbe restarci, tornando al Viitorul, la squadra da cui la Fiorentina lo ha acquistato due anni fa. La società viola però chiede più dei circa 2 milioni di euro proposti.

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