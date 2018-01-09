Finisce la storia tra Hagi e la Fiorentina, il rumeno ceduto a titolo definitivo al Viitorul

Era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità dell'addio alla Fiorentina di Ianis Hagi. Il club rumeno del Viitorul ha annunciato con un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale di av...

A cura di Redazione Labaroviola 09 gennaio 2018 16:40

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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