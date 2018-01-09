Finisce la storia tra Hagi e la Fiorentina, il rumeno ceduto a titolo definitivo al Viitorul
Era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità dell'addio alla Fiorentina di Ianis Hagi. Il club rumeno del Viitorul ha annunciato con un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale di av...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 16:40
Era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità dell'addio alla Fiorentina di Ianis Hagi. Il club rumeno del Viitorul ha annunciato con un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale di aver acquistato a titolo definitivo Hagi. Il giovane talento rumeno torna quindi in patria alla corte del padre Gheorghe. Non sono ancora stati resi noti i dettagli economici dell’operazione ma dovrebbe essere per la stessa cifra per cui la società viola lo ha acquistato, ovvero 2 milioni di euro.