Fatta per Hagi al Viitorul: alla Fiorentina 2 milioni più il 25% sulla futura vendita del giocatore

Come riporta il Corriere Dello Sport, ormai è fatta: Ianis Hagi andrà al Viitorul, club dal quale era arrivato per 2 milioni di euro. Accordo trovato tra i due club, proprio per 2 milioni più il 25% s...

Come riporta il Corriere Dello Sport, ormai è fatta: Ianis Hagi andrà al Viitorul, club dal quale era arrivato per 2 milioni di euro. Accordo trovato tra i due club, proprio per 2 milioni più il 25% sulla futura rivendita del calciatore che Corvino è riuscito a strappare al club di Hagi Sr.