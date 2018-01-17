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Fatta per Hagi al Viitorul: alla Fiorentina 2 milioni più il 25% sulla futura vendita del giocatore

Come riporta il Corriere Dello Sport, ormai è fatta: Ianis Hagi andrà al Viitorul, club dal quale era arrivato per 2 milioni di euro. Accordo trovato tra i due club, proprio per 2 milioni più il 25% s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2018 10:54
Fatta per Hagi al Viitorul: alla Fiorentina 2 milioni più il 25% sulla futura vendita del giocatore - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Come riporta il Corriere Dello Sport, ormai è fatta: Ianis Hagi andrà al Viitorul, club dal quale era arrivato per 2 milioni di euro. Accordo trovato tra i due club, proprio per 2 milioni più il 25% sulla futura rivendita del calciatore che Corvino è riuscito a strappare al club di Hagi Sr.

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