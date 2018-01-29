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Dg Viitorul: "Hagi è tornato per dimostrare alla Fiorentina che ha sbagliato con lui"

Il dg del Viitorul, Cristian Bivolaru, ha parlato in conferenza stampa dell'ex viola Ianis Hagi: "Mi era stato detto - le sue dichiarazioni - che ci aveva provato anche il Grasshoppers per lui. Ora pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 17:48
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Il dg del Viitorul, Cristian Bivolaru, ha parlato in conferenza stampa dell'ex viola Ianis Hagi: "Mi era stato detto - le sue dichiarazioni - che ci aveva provato anche il Grasshoppers per lui. Ora però Ianis è tornato da noi ed  ha voglia di dimostrare alla Fiorentina che hanno sbagliato con lui". Riuscirà il figlio d'arte a farsi rimpiangere dalla Fiorentina e da Corvino?

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