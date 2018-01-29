Dg Viitorul: "Hagi è tornato per dimostrare alla Fiorentina che ha sbagliato con lui"
Il dg del Viitorul, Cristian Bivolaru, ha parlato in conferenza stampa dell'ex viola Ianis Hagi: "Mi era stato detto - le sue dichiarazioni - che ci aveva provato anche il Grasshoppers per lui. Ora pe...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 17:48
Il dg del Viitorul, Cristian Bivolaru, ha parlato in conferenza stampa dell'ex viola Ianis Hagi: "Mi era stato detto - le sue dichiarazioni - che ci aveva provato anche il Grasshoppers per lui. Ora però Ianis è tornato da noi ed ha voglia di dimostrare alla Fiorentina che hanno sbagliato con lui". Riuscirà il figlio d'arte a farsi rimpiangere dalla Fiorentina e da Corvino?