CorSport, resta l'interesse viola per Berge del Genk. Valutato 25 mln ma la Fiorentina ci proverà

Secondo Il Corriere dello Sport, nonostante l'arrivo di Badelj la Fiorentina resta interessata a Sander Berge del Genk, ad ora è lui in vantaggio su Diego Demme del Lipsia per un posto nella nuova vio...

Secondo Il Corriere dello Sport, nonostante l'arrivo di Badelj la Fiorentina resta interessata a Sander Berge del Genk, ad ora è lui in vantaggio su Diego Demme del Lipsia per un posto nella nuova viola. Il norvegese ha una valutazione di circa 25 milioni ma non vuol rinnovare con il suo attuale club il contratto in scadenza tra 2 anni. Un'occasione ghiotta per il Genk per far cassa altrimenti c'è il pericolo svincolo. Le sirene inglesi le ha già rifiutate ed a un trasferimento in Italia sicuramente non direbbe di no.