Notizie Lipsia Fiorentina

Pongracic lascia la Fiorentina? Nazione: “È entrato nel mirino di Bologna e Lipsia”
04 gennaio 2026 10:06
Marsch rivela: "Volevamo Vlahovic al Lipsia nel 2018, ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo"
10 settembre 2025 16:51
Corriere Fiorentino: “Lipsia pronto ad offrire 35 milioni per Comuzzo. Decide Commisso"
12 agosto 2025 08:45
Corriere Fiorentino: "Lipsia alla finestra per Comuzzo ma nessuno si è fatto vivo ufficialmente"
07 agosto 2025 12:54
Nico Gonzalez si fa subito riconoscere alla Juventus, infortunio muscolare e fuori dopo 13 minuti
02 ottobre 2024 21:31
Corriere Fiorentino, Fiorentina su Klostermann del Lipsia: è un jolly fa sia il centrale che il terzino. È l’ideale
31 dicembre 2023 10:16
Dalla Germania: "Fiorentina su Sutalo, la Dinamo Zagabria chiede 20 milioni. Concorrenza del Lipsia"
29 giugno 2023 15:30
Corriere dello Sport: "Retegui non chiude alla Fiorentina, non ha chiesto di giocare una coppa europea"
19 giugno 2023 11:36
Corriere della Sera: "Retegui resta l'obiettivo numero uno della Fiorentina. Concorrenza Lipsia"
18 giugno 2023 13:46
Atalanta vince l'Europa League? Macchè, figuraccia di Gasperini, perde in casa 0-2 contro il Lipsia
14 aprile 2022 20:45
Fabrizio Romano: "Ikonè alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Bruciato il Borussia Dortmund"
03 dicembre 2021 14:32
Dalla Germania, il Lipsia insiste per Vlahovic, tenterà un nuovo assalto. Per Iachini però...
03 settembre 2020 13:34
Gazzetta, Vlahovic, niente anno di prestito, resterà alla Fiorentina: pronto il rinnovo
30 agosto 2020 07:30
Nazione, Vlahovic, duello Verona-Parma. No della Fiorentina ai 25 milioni offerti dal Lipsia
28 agosto 2020 08:06
Sky Sport, Vlahovic, il Lipsia lo vuole a titolo definitivo, presentata un'offerta importante alla Fiorentina
24 agosto 2020 22:43
Nazione, la Fiorentina segue Florenzi e Spinazzola, spunta Schick, il Lipsia non lo riscatta
22 giugno 2020 08:13
Tuttosport, la Fiorentina ha puntato gli occhi su Ricci: l'Empoli prepara un incasso da 15 milioni
05 giugno 2020 18:53
CorSport, resta l'interesse viola per Berge del Genk. Valutato 25 mln ma la Fiorentina ci proverà
06 agosto 2019 09:39
I viola ci provano per Demme, potrebbe firmare un triennale a 2 milioni + bonus. L'alternativa resta Rongier
02 agosto 2019 09:58
TMW, Fiorentina e Lipsia vicine all'accordo per Demme. Valutazione 8 Mln
01 agosto 2019 22:31
Pradè ha il sì di Demme. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 si può chiudere l'operazione
01 agosto 2019 10:54
Per Mandragora l'Udinese chiede 25 milioni. Persiste anche l'idea Demme del Lipsia per la mediana
31 luglio 2019 11:23
Pedullà, Fiorentina in pressing su Demme del Lipsia. Contatti continui tra i due club. Per Lirola invece...
30 luglio 2019 13:59
Repubblica, Fiorentina a caccia di un regista. I viola vogliono affondare il colpo per Demme del Lipsia
28 luglio 2019 10:49
La Fiorentina ha scelto il scelto il sostituto di Veretout, è Demme del Lipsia, il calciatore ha accettato i viola
19 luglio 2019 01:13
Demme ha ribadito il sì alla Fiorentina. I viola aumentano il pressing, il Lipsia chiede 10 milioni
19 luglio 2019 00:57
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