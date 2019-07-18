La Fiorentina ha scelto il scelto il sostituto di Veretout, è Demme del Lipsia, il calciatore ha accettato i viola
Seconto quanto appreso da TMW, la Fiorentina ha il si di Diego Demme, centrocampista del Lipsia: si tratta con il club tedesco, è lui il prescelto per sostituire Jordan Veretout, che domani sosterrà l...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 01:13
Seconto quanto appreso da TMW, la Fiorentina ha il si di Diego Demme, centrocampista del Lipsia: si tratta con il club tedesco, è lui il prescelto per sostituire Jordan Veretout, che domani sosterrà le visite mediche con la Roma.