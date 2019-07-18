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La Fiorentina ha scelto il scelto il sostituto di Veretout, è Demme del Lipsia, il calciatore ha accettato i viola

Seconto quanto appreso da TMW, la Fiorentina ha il si di Diego Demme, centrocampista del Lipsia: si tratta con il club tedesco, è lui il prescelto per sostituire Jordan Veretout, che domani sosterrà l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 01:13
La Fiorentina ha scelto il scelto il sostituto di Veretout, è Demme del Lipsia, il calciatore ha accettato i viola - Torschütze Diego Demme (RB Leipzig) verliert einen Zahn bei seinem Tor zum 4-0 - 1. Fussball Bundesliga Saison 2016-2017 RasenBallsport Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena in Leipzig - Deutschland, Fußball, Mann, Männer,15.04.2017 Scorer D
Torschütze Diego Demme (RB Leipzig) verliert einen Zahn bei seinem Tor zum 4-0 - 1. Fussball Bundesliga Saison 2016-2017 RasenBallsport Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena in Leipzig - Deutschland, Fußball, Mann, Männer,15.04.2017 Scorer D
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Seconto quanto appreso da TMW, la Fiorentina ha il si di Diego Demme, centrocampista del Lipsia: si tratta con il club tedesco, è lui il prescelto per sostituire Jordan Veretout, che domani sosterrà le visite mediche con la Roma.

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