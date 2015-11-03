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Notizie Demme Fiorentina

Gazzetta, a centrocampo fiducia a Bianco ma rispunta Demme che si svincolerà dal Napoli

02 aprile 2024 12:13

Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme

17 gennaio 2024 19:25

TMW, il Napoli per convincere la Fiorentina a vendere Barak offrirà Demme, ma non convince molto

09 gennaio 2024 13:37

Nazione, Barak-Napoli si può fare in prestito. Demme alla Fiorentina? Ostacolo ingaggio  

08 gennaio 2024 09:11

Il Mattino: “Il Napoli vuole Barak ed offre uno scambio con Demme. Per ora affare complicato”

07 gennaio 2024 09:59

TMW, Demme in uscita dal Napoli a gennaio. In estate c'era la Fiorentina, destinazione gradita

26 dicembre 2023 10:54

Continua il caso Osimhen a Napoli: arriva in ritiro ma non saluta. Demme e compagni ci restano male

27 settembre 2023 18:44

Corriere dello Sport: “Demme proposto mercoledì alla Fiorentina, a meno di colpi di scena andrà fuori rosa”

01 settembre 2023 09:51

La Fiorentina dice no a Demme, non è previsto il suo arrivo a Firenze. Società viola valuta altri profili

31 agosto 2023 16:51

TMW, Demme idea per la Fiorentina, la società viola ci pensa dopo il blocco della trattativa per Vranckx

30 agosto 2023 18:00

La Repubblica scrive: "Napoli vuole scambiare Demme con Castrovilli. Anche due Primavera nella trattativa"

26 luglio 2023 18:17

Da Napoli, Demme può finire alla Fiorentina in uno scambio con Castrovilli. Decide Garcia

24 luglio 2023 19:27

Venerato: "De Laurentiis cerca accordo con Commisso per Italiano al Napoli. Alla Fiorentina Demme e Zanoli"

03 giugno 2023 15:41

Corriere dello Sport, Demme l'idea della Fiorentina per il post Amrabat: il Napoli non fa sconti 

30 dicembre 2022 09:18

Sentite Venerato: "Se Amrabat dovesse lasciare la Fiorentina si riapre la pista Demme del Napoli"

27 dicembre 2022 18:27

Pedullà parla di Demme: "Potrebbe lasciare il Napoli e accasarsi a Valencia, allenato da Gattuso"

14 giugno 2022 00:03

Tuttosport, Demme vuole giocare di più, poco spazio al Napoli: spunta la Fiorentina?

11 giugno 2022 09:56

Messaggio di Demme alla Fiorentina? L'agente: "Vuole giocare di più. Gioco di Italiano si adatta a lui"

09 giugno 2022 21:32

Ceccarini: "Fiorentina, prime idee per il post Torreira. Si valutano Mandragora, Schouten e Demme"

23 maggio 2022 23:06

Gazzetta, Castrovilli al Napoli? Come contropartita alla Fiorentina Politano o Demme

28 maggio 2021 09:31

Tuttosport, con Gattuso potrebbero arrivare alla Fiorentina da Napoli Demme, Hysaj e Politano

26 maggio 2021 10:58

Gazzetta, Gattuso ed i suoi piani: Vlahovic e Amrabat intoccabili, serve un regista, idea Demme

17 maggio 2021 09:18

Gattuso: "Non è stata una partita facile. Fiorentina poco cattiva: la differenza l'ha fatta il cinismo"

17 gennaio 2021 15:00

Al 37' il Napoli raddoppia, contropiede fulmineo, Demme sigla il 2-0

17 gennaio 2021 13:04

Gazzetta, Demme nel mirino della Fiorentina: può lasciare il Napoli già a gennaio

14 gennaio 2021 13:05

Gazzetta, la Fiorentina ha accelerato per Maleh. Piace Demme. Kouame ad un bivio

29 dicembre 2020 09:49

Repubblica, Fiorentina, partita la caccia al regista: Demme e Torreira sono i due nomi

27 dicembre 2020 11:48

CorSport, contatti Fiorentina-Napoli per Demme. I partenopei hanno chiesto Castrovilli ma...

31 agosto 2020 09:22

CorSport, Demme non convinto dal progetto Napoli, ipotesi Fiorentina nel suo futuro?

30 agosto 2020 14:44

Il Mattino, Demme, la Fiorentina ci pensa di nuovo, può lasciare Napoli per far spazio ad un ex viola

27 agosto 2020 13:17

Basile: "L'arbitro nel secondo fallo di Demme porta la mano verso la tasca ma poi lascia perdere"

19 gennaio 2020 12:56

Moviola Gazzetta, giusto non concedere il rigore su mani di Allan. Per Demme c'era il secondo giallo, graziato

19 gennaio 2020 10:42

Continua il pressing di Pradè per Tonali. Sottil ha convinto mister Montella, sarà il vice Chiesa

08 agosto 2019 09:32

CorSport, resta l'interesse viola per Berge del Genk. Valutato 25 mln ma la Fiorentina ci proverà

06 agosto 2019 09:39

Il nome più caldo è il regista Demme del Lipsia. Llorente è svincolato ma il nodo è l'ingaggio

03 agosto 2019 11:48

Pedullà: "Se non va via Simeone non riesco a vedere un nuovo attaccante in maglia viola"

02 agosto 2019 19:52

Foto, il centrocampista tedesco del Lipsia Demme ha iniziato a seguire la ACF Fiorentina

02 agosto 2019 11:31

I viola ci provano per Demme, potrebbe firmare un triennale a 2 milioni + bonus. L'alternativa resta Rongier

02 agosto 2019 09:58

TMW, Fiorentina e Lipsia vicine all'accordo per Demme. Valutazione 8 Mln

01 agosto 2019 22:31

Pradè ha il sì di Demme. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 si può chiudere l'operazione

01 agosto 2019 10:54

Per Mandragora l'Udinese chiede 25 milioni. Persiste anche l'idea Demme del Lipsia per la mediana

31 luglio 2019 11:23

Pedullà, Fiorentina in pressing su Demme del Lipsia. Contatti continui tra i due club. Per Lirola invece...

30 luglio 2019 13:59

Repubblica, Fiorentina a caccia di un regista. I viola vogliono affondare il colpo per Demme del Lipsia

28 luglio 2019 10:49

Borja resta in pista ma sarà soltanto un possibile colpo last minute. La priorità a centrocampo...

22 luglio 2019 12:25

Fiorentina interessata a Maehle, ecco il costo. Secco no su Balotelli e Llorente, Demme...

20 luglio 2019 12:47

La Fiorentina ha scelto il scelto il sostituto di Veretout, è Demme del Lipsia, il calciatore ha accettato i viola

19 luglio 2019 01:13

Demme ha ribadito il sì alla Fiorentina. I viola aumentano il pressing, il Lipsia chiede 10 milioni

19 luglio 2019 00:57

Compper: "Demme? È un giocatore di ottimo livello che è arrivato a lottare per la Champions con il Lipsia"

17 luglio 2019 20:50

La Fiorentina vuole Bonifazi e Demme. Per il regista del Lipsia valutazione di 15 milioni

15 luglio 2019 11:37

Pedullà, la Fiorentina mette gli occhi su Diego Demme del Lipsia. La trattativa per il centrocampista...

11 luglio 2019 00:50

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