Il Mattino: “Il Napoli vuole Barak ed offre uno scambio con Demme. Per ora affare complicato”

Secondo Il Mattino, il Napoli di Mazzarri vorrebbe Antonin Barak. L’ex Verona è chiuso da Bonaventura e il rendimento non sembra essere all’altezza della rosa di Italiano. De Laurentiis sarebbe pronto a dargli spazio nel suo Napoli e per convincere la Fiorentina sarebbe disposto a fare uno scambio con Diego Demme, giocatore seguito in passato. Per adesso, la trattativa rimane complicata.

LEGGI ANCHE, SENTITE REPUBBLICA: “CESSIONE NZOLA? IMPOSSIBILE MA NEL CASO PRONTO BELOTTI COME SOSTITUTO”