Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme

Dopo le conferenze stampa di Walter Mazzarri e Giovanni Simeone, in casa Napoli è tempo di rifinitura al centro sportivo dell’Al Shabab, alla vigilia della prima semifinale di Supercoppa Italiana in programma domani contro la Fiorentina. Le notizie principali, per quanto riguarda l’allenamento in corso di svolgimento, sono relative a Zielinski e Cajuste che lavorano in gruppo, mentre Demme sta svolgendo un lavoro a parte. La partita tra Napoli e Fiorentina, valida per la prima semifinale di Supercoppa Italiana, si giocherà domani a Riyad alle ore 20 italiane, mentre il giorno dopo, venerdì, andrà in scena la gara tra Inter e Lazio. Le due vincenti si affronteranno poi lunedì prossimo in finale. Lo scrive TMW.

DE ROSSI PARLA DA ALLENATORE DELLA ROMA. E QUEL RIFERIMENTO AL VIOLA PARK…