Notizie Mazzarri Fiorentina

Garcia: "De Laurentiis un po' co****ne, avrei portato il Napoli in Champions. Mazzarri senza classe"
21 dicembre 2024 16:13
Calzona ha la peggiore media punti degli ultimi 15 anni del Napoli, peggio anche di Garcia e Mazzarri
12 maggio 2024 17:35
Napoli: il club ha comunicato l'esonero a Mazzarri. Fino a Giugno squadra a Calzona
19 febbraio 2024 20:58
L'avventura di Mazzarri a Napoli è già finita, il club ha già avviato i contatti con Calzona per sostituirlo
18 febbraio 2024 20:11
Imbarazzo Mazzarri a Dazn, non può dire la verità su Zielinski, Ferrara lo punge: "Dicci perché"
12 febbraio 2024 16:09
Mazzarri: "Con la difesa a 3 facciamo bene, abbiamo anche vinto contro la Fiorentina facendo 3 gol"
11 febbraio 2024 23:49
Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme
17 gennaio 2024 19:25
Mazzarri: "Ho rivisto la vittoria della Fiorentina a Napoli, ho capito gli errori e faremo gara diversa"
17 gennaio 2024 17:24
Scontro Napoli, Meluso: "Abbiamo assenze" Ferrara non ci sta: "Non si può dare colpa alle assenze"
07 gennaio 2024 18:36
Il Napoli si è dimenticato Mazzarri a Roma, costretto a prendere il taxi. Il Pullman è partito senza di lui
25 dicembre 2023 19:35
Mazzarri perde la pazienza a Dazn: "Faccia domande di calcio, non rispondo alle parole di Mourinho"
24 dicembre 2023 11:26
Mazzarri: "Se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato. Questi giocatori non sono abituati a vincere"
08 dicembre 2023 23:41
Mazzarri si è infortunato: ha fatto uno scatto in panchina nefasto, risentimento alla coscia e zoppo
30 novembre 2023 00:33
Mazzarri: "Lo scudetto del Napoli è anche merito mio. Io bollito? Mi chiamano a Coverciano a dare lezioni"
24 novembre 2023 18:07
Trevisani critica il Napoli: "Se sia De Zerbi che Italiano non sono andati ad allenare lì un motivo c'è"
15 novembre 2023 15:09
Mazzarri si presenta: "Sono stanco, sono 2 giorni che non dormo. Adesso vado a Castel Volturno"
15 novembre 2023 14:16
De Laurentiis sceglie il traghettatore: è fatta per il ritorno di Mazzarri. L'annuncio: "Bentornato Walter!"
14 novembre 2023 16:40
De Laurentiis rinuncia a Tudor per chiamare Mazzarri. Il motivo? A giugno vuole prendere Italiano
14 novembre 2023 14:02
Mazzarri ha insultato Giulini, licenziato, non prenderà stipendio fino al 2024. Si va in tribunale?
05 maggio 2022 19:28
Caos Mazzarri, licenziato dopo aver insultato presidente Giulini e la squadra: "Spogliatoio di vermi"
04 maggio 2022 12:53
Barzelletta Cagliari, esonera Mazzarri ma una penale fa scattare il rinnovo fino a giugno 2024
02 maggio 2022 12:27
Mazzarri si lamenta perchè il Verona non si è 'scansato': "Sembrava giocassero la finale di Champions"
30 aprile 2022 20:39
Sceneggiata Mazzarri, dà la colpa all'arbitro e abbandona intervista: "Marelli è qui per difenderli"
24 aprile 2022 21:09
La denuncia di Mazzarri: "Non fissando le date dei recuperi state falsando il campionato di serie A"
27 marzo 2022 15:31
Mazzarri proprio non riesce e dimenticare la Fiorentina: "Siamo stati ingenui e ci hanno rimontato"
04 marzo 2022 20:42
Mazzari piange ancora per la gara con la Fiorentina: "Ci abbiamo lasciato due punti che meritavamo"
22 febbraio 2022 12:56
Mazzarri non si smentisce: "Stavamo andando bene, poi l'infortunio dell'arbitro ci ha destabilizzato"
13 febbraio 2022 17:55
Fiorentina tiene invariata la distanza dal quarto posto, Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari
06 febbraio 2022 14:37
Mazzarri ancora ci pensa: "Sto sbattendo la testa al muro per il pareggio contro la Fiorentina"
05 febbraio 2022 13:09
Mazzarri furioso: "La partita era vinta, persi due punti. Per la rabbia ho sfondato tre porte"
23 gennaio 2022 15:45
Battaglia tamponi in casa Cagliari prima della Fiorentina, ma qualche giocatore si è negativizzato
22 gennaio 2022 19:47
Cagliari-Fiorentina rischia il rinvio? Annullata la conferenza di Mazzarri, nuovo giro di tamponi
22 gennaio 2022 13:02
Mazzarri cerca già scuse: "Contro la Fiorentina avremo due grandi assenze e loro sono forti"
16 gennaio 2022 23:25
Scontro tra Joao Pedro e i tifosi del Cagliari: "Chi mi ha detto che sono un pezzo di mer**?"
20 dicembre 2021 18:14
La mano di Mazzarri a Cagliari si vede, perde ancora, 0-4 anche contro l'Udinese
18 dicembre 2021 23:05
Cagliari umiliato, Mazzarri a Dazn chiede di non avere domande: "Non mi fate stare qua, è meglio"
12 dicembre 2021 23:29
Mazzarri: "Contro la Fiorentina il rigore non c'era, fallo su Keita prima. Fischiato 3 minuto dopo"
27 ottobre 2021 23:30
Mazzarri: "Nessuno si era accorto del rigore, sulla punizione di Vlahovic distanza di 13 metri"
24 ottobre 2021 17:55
Mazzarri: "La Fiorentina può contare sulla Curva Fiesole. Momento difficile? Non mi fido"
23 ottobre 2021 16:48
Mazzarri è tornato: "Fatto una grande partita, il Napoli ha avuto poche occasioni, concesso poco"
26 settembre 2021 23:33
Bentornato Walter, Mazzari torna ad allenare a Cagliari, ingaggio da 2 milioni a stagione
15 settembre 2021 12:44
Mazzarri vicino al ritorno in panchina, lo vuole il Cagliari. Snobbato Iachini, sogno Gattuso
14 settembre 2021 18:40
Tuttosport, Spezia furiosa per la situazione del tecnico Italiano. Tensioni con la Fiorentina
20 giugno 2021 15:00
Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Può essere vero o anche non vero. Sono tecnico di spessore"
18 giugno 2021 13:51
Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri"
17 giugno 2021 11:53
Sconcerti: "Mazzarri andrebbe alla Fiorentina. Salvezza? Sono ottimista, le concorrenti sono stanche"
06 aprile 2021 21:02
Cm.com svela: Mazzarri è stato contattato ma ha fatto 4 richieste impossibili. Ecco quali
11 novembre 2020 11:35
CorFio, Sarri disposto ad accettare la Fiorentina a giugno, idem Spalletti. Le alternative...
04 novembre 2020 10:04
Gazzetta, Fiorentina, Prandelli pronto a tornare. In lizza ci sono anche Sousa e Mazzarri. Montella...
04 novembre 2020 09:39
CorFio, allenatore post-Iachini: Sarri in pole con il 50%, al 30% c'è Mazzarri, al 20% D'Aversa
03 novembre 2020 09:47
Nazione, Iachini, a Parma è l'ultima chance. Da Sarri a Mazzarri tutti i nomi in lizza per sostituirlo
02 novembre 2020 09:03
Calciomercato.com, il tecnico più vicino alla Fiorentina è Mazzarri, ma si sogna Spalletti. Sarri...
22 ottobre 2020 13:02
CorFio, Iachini (per ora) resta. Sarri attrae, Mazzarri è l'alternativa. Fuori budget Spalletti e Allegri
20 ottobre 2020 08:50
Bucchioni: "Iachini resterà (almeno) fino a domenica. Ribery si sta domandando dove sia capitato"
19 ottobre 2020 20:59
Valcareggi: "Mazzarri viene sottovalutato, la Fiorentina prenderebbe un bomber, è un fiorentino"
19 ottobre 2020 17:59
Baldini: "Ecco i nomi papabili per la panchina della Fiorentina. Pradè lascerà, arriverà Carli"
19 ottobre 2020 17:29
Rai, Iachini in bilico, Barone e Pradè non lo volevano, parole in conferenza stampa non sono piaciute. Le ultime
19 ottobre 2020 16:10
CorFio, le ombre di Sarri e Mazzarri pressano Iachini: niente alibi, ora serve ottenere risultati
14 ottobre 2020 09:50
Nazione, partito il toto allenatore: da Di Francesco a Juric passando per Maran e Mazzarri. Dall'estero...
17 luglio 2020 09:06
Nazione, Mazzarri è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina
16 luglio 2020 19:02
Valcareggi: "Iachini in bilico, vorrei un tecnico toscano. Spalletti? Dovrebbe rinunciare a soldi e Champions"
01 luglio 2020 16:44
Valcareggi: "Rischio retrocessione non c'è. Ottimista contro la Lazio. In panchina Spalletti o Mazzarri"
27 giugno 2020 18:33
Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi
16 giugno 2020 10:57
I tifosi del Torino contro Mazzarri: "Filadelfia sempre chiuso, Chiellini indicato come modello e Cairo..."
29 ottobre 2019 15:49
Cairo furioso con Mazzarri, non accetta che la Fiorentina gli sia davanti con un monte ingaggi più basso del suo Torino
22 ottobre 2019 15:05
Amoruso: "Ieri i viola molto più pericolosi rispetto al Toro. Che partita ha visto Mazzarri?
01 aprile 2019 23:11
Mazzarri: "Se non avessimo preso gol da bischeri sarebbe andata diversamente. La posizione di Veretout..."
31 marzo 2019 18:37
Zaniolo segna, la Roma vince e Mazzarri perde ancora con il suo Torino. Il racconto della partita
19 gennaio 2019 16:52
Mazzarri: "Abbiamo aiutato noi la Fiorentina a segnare. Poi marcava a uomo Iago Falque..."
18 gennaio 2019 16:45
La Fiorentina manda il Toro nel caos. I tifosi chiedono Mazzarri licenziato. Cairo...
14 gennaio 2019 13:28
Mazzarri: "La Fiorentina è stata furba, è stata una giornata no. Meritavamo di segnare"
13 gennaio 2019 18:09
Malore per Walter Mazzarri, il Torino ha deciso di sospendere l'attività agonistica per il tecnico
24 novembre 2018 16:07
Mazzarri replica a Pioli: "Non mi riferivo a lui, chiedevo equità in generale per il campionato"
03 novembre 2018 16:02
Cesari a Tiki Taka: "Mazzarri sbaglia a lamentarsi, quello su Belotti non è rigore"
30 ottobre 2018 00:53
TORINO IMBARAZZANTE NEL POST GARA. CHIESA DIPENDENTI. SIMEONE PROBLEMA GROSSO
28 ottobre 2018 01:18
Mazzarri: "Non abbiamo vinto per colpa dell'arbitro. C'era rigore su Belotti, arbitro doveva vedere VAR"
27 ottobre 2018 22:44
Mazzarri: "Anche quando ha perso, la Fiorentina ha messo sotto l'avversario. Contro di noi..."
27 ottobre 2018 11:44
Quando Mazzarri era capitano e numero dieci alla Fiorentina Primavera. Imitava Antognoni...
26 ottobre 2018 12:28
Profilo Fiorentina su Twitter sparito, adesso l'immagine profilo è Mazzarri. La verità sull'accaduto...
14 settembre 2018 14:12
Mazzarri: "La Fiorentina giocherà in contropiede, sono molto bravi tecnicamente e nel palleggio"
17 marzo 2018 16:59
Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."
12 gennaio 2018 18:17
Ufficiale, Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino: via Mihajlovic, in panchina torna l'ex Watford
04 gennaio 2018 16:23
Bucchioni: "Servirebbe Mazzarri, ma non credo accetterebbe. Spesi 75 milioni per valere come il Chievo...''
22 novembre 2017 10:54
Tuttosport, clamoroso a Torino, Mihajlovic potrebbe essere esonerato prima del Cagliari. Mazzarri in pole
27 ottobre 2017 15:32
Stadio, se salta Pioli le alternative per la panchina viola sono Mazzarri, Ranieri e Guidolin
25 maggio 2017 08:56
E se adesso Mazzarri fosse un nome buono per la panchina della Fiorentina? Corvino e quella telefonata di mesi fa
17 maggio 2017 20:19
Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico
17 maggio 2017 12:13
Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua
04 aprile 2017 17:22
Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Solo voci, ho un contratto con il Watford e voglio restare qui"
18 marzo 2017 16:18
Bucchioni: "Per la panchina della Fiorentina o Mazzarri o Di Francesco"
17 marzo 2017 00:51
Gazzetta: ADV tiene Sousa fino a giugno, poi 4 nomi per sostituirlo
20 dicembre 2016 10:46
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