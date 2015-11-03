Labaro Viola

Notizie Mazzarri Fiorentina

Garcia: "De Laurentiis un po' co****ne, avrei portato il Napoli in Champions. Mazzarri senza classe"

21 dicembre 2024 16:13

Calzona ha la peggiore media punti degli ultimi 15 anni del Napoli, peggio anche di Garcia e Mazzarri

12 maggio 2024 17:35

Napoli: il club ha comunicato l'esonero a Mazzarri. Fino a Giugno squadra a Calzona

19 febbraio 2024 20:58

L'avventura di Mazzarri a Napoli è già finita, il club ha già avviato i contatti con Calzona per sostituirlo

18 febbraio 2024 20:11

Imbarazzo Mazzarri a Dazn, non può dire la verità su Zielinski, Ferrara lo punge: "Dicci perché"

12 febbraio 2024 16:09

Mazzarri: "Con la difesa a 3 facciamo bene, abbiamo anche vinto contro la Fiorentina facendo 3 gol"

11 febbraio 2024 23:49

Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme

17 gennaio 2024 19:25

Mazzarri: "Ho rivisto la vittoria della Fiorentina a Napoli, ho capito gli errori e faremo gara diversa"

17 gennaio 2024 17:24

Scontro Napoli, Meluso: "Abbiamo assenze" Ferrara non ci sta: "Non si può dare colpa alle assenze"

07 gennaio 2024 18:36

Il Napoli si è dimenticato Mazzarri a Roma, costretto a prendere il taxi. Il Pullman è partito senza di lui

25 dicembre 2023 19:35

Mazzarri perde la pazienza a Dazn: "Faccia domande di calcio, non rispondo alle parole di Mourinho"

24 dicembre 2023 11:26

Mazzarri: "Se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato. Questi giocatori non sono abituati a vincere"

08 dicembre 2023 23:41

Mazzarri si è infortunato: ha fatto uno scatto in panchina nefasto, risentimento alla coscia e zoppo

30 novembre 2023 00:33

Mazzarri: "Lo scudetto del Napoli è anche merito mio. Io bollito? Mi chiamano a Coverciano a dare lezioni"

24 novembre 2023 18:07

Trevisani critica il Napoli: "Se sia De Zerbi che Italiano non sono andati ad allenare lì un motivo c'è"

15 novembre 2023 15:09

Mazzarri si presenta: "Sono stanco, sono 2 giorni che non dormo. Adesso vado a Castel Volturno"

15 novembre 2023 14:16

De Laurentiis sceglie il traghettatore: è fatta per il ritorno di Mazzarri. L'annuncio: "Bentornato Walter!"

14 novembre 2023 16:40

De Laurentiis rinuncia a Tudor per chiamare Mazzarri. Il motivo? A giugno vuole prendere Italiano

14 novembre 2023 14:02

Mazzarri ha insultato Giulini, licenziato, non prenderà stipendio fino al 2024. Si va in tribunale?

05 maggio 2022 19:28

Caos Mazzarri, licenziato dopo aver insultato presidente Giulini e la squadra: "Spogliatoio di vermi"

04 maggio 2022 12:53

Barzelletta Cagliari, esonera Mazzarri ma una penale fa scattare il rinnovo fino a giugno 2024

02 maggio 2022 12:27

Mazzarri si lamenta perchè il Verona non si è 'scansato': "Sembrava giocassero la finale di Champions"

30 aprile 2022 20:39

Sceneggiata Mazzarri, dà la colpa all'arbitro e abbandona intervista: "Marelli è qui per difenderli"

24 aprile 2022 21:09

La denuncia di Mazzarri: "Non fissando le date dei recuperi state falsando il campionato di serie A"

27 marzo 2022 15:31

Mazzarri proprio non riesce e dimenticare la Fiorentina: "Siamo stati ingenui e ci hanno rimontato"

04 marzo 2022 20:42

Mazzari piange ancora per la gara con la Fiorentina: "Ci abbiamo lasciato due punti che meritavamo"

22 febbraio 2022 12:56

Mazzarri non si smentisce: "Stavamo andando bene, poi l'infortunio dell'arbitro ci ha destabilizzato"

13 febbraio 2022 17:55

Fiorentina tiene invariata la distanza dal quarto posto, Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari

06 febbraio 2022 14:37

Mazzarri ancora ci pensa: "Sto sbattendo la testa al muro per il pareggio contro la Fiorentina"

05 febbraio 2022 13:09

Mazzarri furioso: "La partita era vinta, persi due punti. Per la rabbia ho sfondato tre porte"

23 gennaio 2022 15:45

Battaglia tamponi in casa Cagliari prima della Fiorentina, ma qualche giocatore si è negativizzato

22 gennaio 2022 19:47

Cagliari-Fiorentina rischia il rinvio? Annullata la conferenza di Mazzarri, nuovo giro di tamponi

22 gennaio 2022 13:02

Mazzarri cerca già scuse: "Contro la Fiorentina avremo due grandi assenze e loro sono forti"

16 gennaio 2022 23:25

Scontro tra Joao Pedro e i tifosi del Cagliari: "Chi mi ha detto che sono un pezzo di mer**?"

20 dicembre 2021 18:14

La mano di Mazzarri a Cagliari si vede, perde ancora, 0-4 anche contro l'Udinese

18 dicembre 2021 23:05

Cagliari umiliato, Mazzarri a Dazn chiede di non avere domande: "Non mi fate stare qua, è meglio"

12 dicembre 2021 23:29

Mazzarri: "Contro la Fiorentina il rigore non c'era, fallo su Keita prima. Fischiato 3 minuto dopo"

27 ottobre 2021 23:30

Mazzarri: "Nessuno si era accorto del rigore, sulla punizione di Vlahovic distanza di 13 metri"

24 ottobre 2021 17:55

Mazzarri: "La Fiorentina può contare sulla Curva Fiesole. Momento difficile? Non mi fido"

23 ottobre 2021 16:48

Mazzarri è tornato: "Fatto una grande partita, il Napoli ha avuto poche occasioni, concesso poco"

26 settembre 2021 23:33

Bentornato Walter, Mazzari torna ad allenare a Cagliari, ingaggio da 2 milioni a stagione

15 settembre 2021 12:44

Mazzarri vicino al ritorno in panchina, lo vuole il Cagliari. Snobbato Iachini, sogno Gattuso

14 settembre 2021 18:40

Tuttosport, Spezia furiosa per la situazione del tecnico Italiano. Tensioni con la Fiorentina

20 giugno 2021 15:00

Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Può essere vero o anche non vero. Sono tecnico di spessore"

18 giugno 2021 13:51

Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri"

17 giugno 2021 11:53

Sconcerti: "Mazzarri andrebbe alla Fiorentina. Salvezza? Sono ottimista, le concorrenti sono stanche"

06 aprile 2021 21:02

Cm.com svela: Mazzarri è stato contattato ma ha fatto 4 richieste impossibili. Ecco quali

11 novembre 2020 11:35

CorFio, Sarri disposto ad accettare la Fiorentina a giugno, idem Spalletti. Le alternative...

04 novembre 2020 10:04

Gazzetta, Fiorentina, Prandelli pronto a tornare. In lizza ci sono anche Sousa e Mazzarri. Montella...

04 novembre 2020 09:39

CorFio, allenatore post-Iachini: Sarri in pole con il 50%, al 30% c'è Mazzarri, al 20% D'Aversa

03 novembre 2020 09:47

Nazione, Iachini, a Parma è l'ultima chance. Da Sarri a Mazzarri tutti i nomi in lizza per sostituirlo

02 novembre 2020 09:03

Calciomercato.com, il tecnico più vicino alla Fiorentina è Mazzarri, ma si sogna Spalletti. Sarri...

22 ottobre 2020 13:02

CorFio, Iachini (per ora) resta. Sarri attrae, Mazzarri è l'alternativa. Fuori budget Spalletti e Allegri

20 ottobre 2020 08:50

Bucchioni: "Iachini resterà (almeno) fino a domenica. Ribery si sta domandando dove sia capitato"

19 ottobre 2020 20:59

Valcareggi: "Mazzarri viene sottovalutato, la Fiorentina prenderebbe un bomber, è un fiorentino"

19 ottobre 2020 17:59

Baldini: "Ecco i nomi papabili per la panchina della Fiorentina. Pradè lascerà, arriverà Carli"

19 ottobre 2020 17:29

Rai, Iachini in bilico, Barone e Pradè non lo volevano, parole in conferenza stampa non sono piaciute. Le ultime

19 ottobre 2020 16:10

CorFio, le ombre di Sarri e Mazzarri pressano Iachini: niente alibi, ora serve ottenere risultati

14 ottobre 2020 09:50

Nazione, partito il toto allenatore: da Di Francesco a Juric passando per Maran e Mazzarri. Dall'estero...

17 luglio 2020 09:06

Nazione, Mazzarri è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina

16 luglio 2020 19:02

Valcareggi: "Iachini in bilico, vorrei un tecnico toscano. Spalletti? Dovrebbe rinunciare a soldi e Champions"

01 luglio 2020 16:44

Valcareggi: "Rischio retrocessione non c'è. Ottimista contro la Lazio. In panchina Spalletti o Mazzarri"

27 giugno 2020 18:33

Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi

16 giugno 2020 10:57

I tifosi del Torino contro Mazzarri: "Filadelfia sempre chiuso, Chiellini indicato come modello e Cairo..."

29 ottobre 2019 15:49

Cairo furioso con Mazzarri, non accetta che la Fiorentina gli sia davanti con un monte ingaggi più basso del suo Torino

22 ottobre 2019 15:05

Amoruso: "Ieri i viola molto più pericolosi rispetto al Toro. Che partita ha visto Mazzarri?

01 aprile 2019 23:11

Mazzarri: "Se non avessimo preso gol da bischeri sarebbe andata diversamente. La posizione di Veretout..."

31 marzo 2019 18:37

Zaniolo segna, la Roma vince e Mazzarri perde ancora con il suo Torino. Il racconto della partita

19 gennaio 2019 16:52

Mazzarri: "Abbiamo aiutato noi la Fiorentina a segnare. Poi marcava a uomo Iago Falque..."

18 gennaio 2019 16:45

La Fiorentina manda il Toro nel caos. I tifosi chiedono Mazzarri licenziato. Cairo...

14 gennaio 2019 13:28

Mazzarri: "La Fiorentina è stata furba, è stata una giornata no. Meritavamo di segnare"

13 gennaio 2019 18:09

Malore per Walter Mazzarri, il Torino ha deciso di sospendere l'attività agonistica per il tecnico

24 novembre 2018 16:07

Mazzarri replica a Pioli: "Non mi riferivo a lui, chiedevo equità in generale per il campionato"

03 novembre 2018 16:02

Cesari a Tiki Taka: "Mazzarri sbaglia a lamentarsi, quello su Belotti non è rigore"

30 ottobre 2018 00:53

TORINO IMBARAZZANTE NEL POST GARA. CHIESA DIPENDENTI. SIMEONE PROBLEMA GROSSO

28 ottobre 2018 01:18

Mazzarri: "Non abbiamo vinto per colpa dell'arbitro. C'era rigore su Belotti, arbitro doveva vedere VAR"

27 ottobre 2018 22:44

Mazzarri: "Anche quando ha perso, la Fiorentina ha messo sotto l'avversario. Contro di noi..."

27 ottobre 2018 11:44

Quando Mazzarri era capitano e numero dieci alla Fiorentina Primavera. Imitava Antognoni...

26 ottobre 2018 12:28

Profilo Fiorentina su Twitter sparito, adesso l'immagine profilo è Mazzarri. La verità sull'accaduto...

14 settembre 2018 14:12

Mazzarri: "La Fiorentina giocherà in contropiede, sono molto bravi tecnicamente e nel palleggio"

17 marzo 2018 16:59

Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."

12 gennaio 2018 18:17

Ufficiale, Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino: via Mihajlovic, in panchina torna l'ex Watford

04 gennaio 2018 16:23

Bucchioni: "Servirebbe Mazzarri, ma non credo accetterebbe. Spesi 75 milioni per valere come il Chievo...''

22 novembre 2017 10:54

Tuttosport, clamoroso a Torino, Mihajlovic potrebbe essere esonerato prima del Cagliari. Mazzarri in pole

27 ottobre 2017 15:32

Stadio, se salta Pioli le alternative per la panchina viola sono Mazzarri, Ranieri e Guidolin

25 maggio 2017 08:56

E se adesso Mazzarri fosse un nome buono per la panchina della Fiorentina? Corvino e quella telefonata di mesi fa

17 maggio 2017 20:19

Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico

17 maggio 2017 12:13

Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua

04 aprile 2017 17:22

Mazzarri: "Io alla Fiorentina? Solo voci, ho un contratto con il Watford e voglio restare qui"

18 marzo 2017 16:18

Bucchioni: "Per la panchina della Fiorentina o Mazzarri o Di Francesco"

17 marzo 2017 00:51

Gazzetta: ADV tiene Sousa fino a giugno, poi 4 nomi per sostituirlo

20 dicembre 2016 10:46

Sousa vuole rimanere ma per vincere. Ecco la richiesta ad Adv. La verità su Mazzarri ieri a Firenze...

30 aprile 2016 11:03

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