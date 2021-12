La mano di Mazzarri a Cagliari si vede, perde ancora, 0-4 anche contro l’Udinese

Notte fonda per il Cagliari, vola l’Udinese: la squadra di Cioffi cala il poker in Sardegna, doppietta di Deulofeu, gol di Molina e Makengo. Tre punti importanti per l’Udinese, che vola a quota 20 in classifica. Il Cagliari resta al penultimo posto con appena 10 punti conquistati.

Mazzarri cambia tre uomini rispetto alla sfida di San Siro: Ceppitelli prende il posto di Caceres in difesa, Pavoletti quello di Keita in attacco. In mezzo al campo torna Nandez. Samir per Perez è l’unica novità di formazione. Confermato il 3-5-2 speculare a quello degli avversari. Davanti Beto e Delofeu. Mazzarri aveva chiesto di partire forte, ma è l’Udinese a passare alla prima occasione: errore in disimpegno di Godin, che regala palla a Udogie. Il numero 13 dell’Udinese serve Makengo che si libera di Godin e batte Cragno con una conclusione in scivolata.

La partita inizia malissimo per i sardi, mentre per l’Udinese la strada è in discesa: la squadra di Cioffi di difende con ordine e riparte in contropiede. Fatale quello di Makengo a pochi minuti dal duplice fischio, con Dalbert costretto a stenderlo al limite dell’area. Punizione affidata da Deulofue che lascia partire un tiro imparabile che passa sopra la barriera e finisce in fondo alla rete facendo la barba al palo. Termina quindi il primo tempo, fra i fischi assordanti dei tifosi del Cagliari.

Sotto di due gol al termine della prima frazione di gioco, Mazzarri cambia le carte in tavola: fuori Nandez, Carboni e Dalbert, dentro Keita, Caceres e Lykogiannis. Tridente pesante per i sardi nel secondo tempo, ma ad inizio ripresa arriva una brutta mazzata. Caceres spazza il pallone di testa, la palla arriva dalle parti di Molina: l’argentino si coordina e lascia partire una conclusione di collo destro violentissima che non lascia scampo a Cragno.

La serata da incubo del Cagliari però non è finita: Marin prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10 uomini nell’ultima mezz’ora. Con un uomo in più, l’Udinese segna ancora: doppietta di Deulofeu. Lo spagnolo, lasciato troppo solo in area, prende la mira e con un destro a giro manda la palla sotto l’incrocio dei pali. L’Udinese continua ad attaccare cercando il quinto gol, il Cagliari non prova neanche la reazione: tre punti pesanti per i friulani, notte fonda per il Cagliari. Lo riporta TMW

