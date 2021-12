Italiano: “Berardi straordinario, Castrovilli ce lo teniamo, limitato dall’infortunio. Maleh, che crescita”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Fiorentina contro il Sassuolo in programma domani a Firenze alle 12.30, queste le sue parole:

“Non dobbiamo fare l’errore di approcciare bene la partita in una gara difficilissima, il Sassuolo ha battuto in trasferta le migliori del campionato. Da molti anni gioca bene, anche con il nuovo allenatore, hanno grandi qualità. Non abbiamo sbagliato quasi mai l’approccio, dobbiamo continuare cosi. Incontriamo una squadra fortissima, vediamo di cosa siam capaci.

Bisogna concludere bene l’anno, mancano due partite, dobbiamo sbagliare il meno possibile, dobbiamo dare continuità a questa striscia positiva. Abbiamo fatto diverse rotazioni in Coppa Italia e ci siamo gestiti bene, contenti delle prestazioni di chi ha giocato meno. I ragazzi stanno tutti bene, non devo sbagliare le scelte anche se gli stessi ragazzi hanno capito che è importante essere pronti anche se si entra a partite in corso e si va in panchina. Dobbiamo andare al riposo con il sorriso.

Non voglio pensare che qualcuno abbia la testa ai viaggi, ai biglietti aerei e alle vacanza, bisogna avere la testa al Sassuolo e poi al Verona. Questo pensiero non ce l’ho, sono sicuro dei miei ragazzi. Berardi? Ha qualità straordinarie, segna, fa assist, è il pericolo numero uno domani, dobbiamo limitarlo e non farlo accendere

In questi ho sempre notato una fase in cui la squadra è in una grande fiducia, in questi momenti bisogna raccogliere più punti possibile. La crescita è una crescita dovuta alla loro intelligenza e al loro attaccamento che ci fa essere una squadra vera. Mancano due partite e ci sono 6 punti a disposizione, dobbiamo prendere il massimo.

Ho sempre visto la piazza di Firenze come una piazza calda con grande passione che spinge tutti. Contro il Milan ho rivisto tutto questo, c’è grande fiducia e grande entusiasmo, abbiamo bisogno del pubblico che ci spinge fino alla fine. Qui si può lavorare bene, questa squadra deve stare in queste posizioni.

In tanti quest’anno stanno crescendo, Castrovilli stava iniziando ad avere continuità, adesso è tornato a disposizione, ci vuole una scintilla per farlo riaccendere. Ha delle doti diverse rispetto a tutti gli altri, è dinamico, può riempire l’area, può essere anche lui un grande protagonista per la squadra. Quell’infortunio di Genova non ci voleva, sarebbe un valore aggiunto per ogni squadra, ce lo teniamo stretto, arriverà anche il suo momento.

A centrocampo siamo in tanti, Maleh sta crescendo, sta avendo una metamorfosi incredibile, viene da due gol e due grandi prestazioni. Ha capito che bisogna dare una mano in fase realizzativa. Ho spesso dubbi in base all’avversario, se dobbiamo avere dominio o sofferenza, se giochiamo più noi o l’avversario, ecco in base a cosa scelgo i giocatori, in base sempre alle loro caratteristiche.

Bisogna stare attenti quando non hai la palla, il difendere bene vuol dire farlo quando non hai la palla. Il campionato passa dalla qualità di quando hai la palla e quando non ce l’hai che la devi conquistare nel più breve tempo possibile. Serve qualità, con la qualità si vincono le partite.

Il peggior avversario per il Sassuolo? Speriamo di avere più rispetto dagli avversari rispetto all’inizio, speriamo che andiamo avanti cosi. Le vittorie ti aiutano a lavorare in un certo modo, questo momento va sfruttato”

