“Giochiamo a Empoli? Smontiamo stadio e portiamolo a Campi. Ordiniamo su Amazon per l’Uefa”

Quando ci saranno i lavori per il restyling del Franchi la Fiorentina sarà costretta, per qualche partita, a giocare allo stadio Castellani di Empoli. Ci ha scherzato su Benedetto Ferrara nel suo articolo per La Nazione:

“Pare proprio che quando inizieranno i lavori al Franchi la Fiorentina giocherà nello stadio dell’Empoli le sue partite casalinghe. Nello stadio, non per forza ad Empoli. In pratica si tratterà di prendere una chiave del dieci, smontare il Castellani, spostarlo a Campi, e poi riportare il tutto dove stava. In caso di partite europee basterà ordinare su Amazon ciò che serve per accontentare l’Uefa. Il mondo è difficile ma la vita, a volte, con un chiave del dieci e un foglietto con le istruzioni diventa semplice come un esame di lingua italiana presso l’Università per stranieri di Perugia. Basta un po’ di fantasia e tarallucci e vino per tutti.”

