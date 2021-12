“Bonus lontani e bilancio Juve un po’ cosi, Chiesa torna a Firenze? Abbiamo Ikonè e Gonzalez”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato anche di Federico Chiesa e delle condizioni per il riscatto obbligatorio molto lontane, queste le sue parole nel suo consueto articolo sarcastico su La Nazione: “Considerati bonus non centrati e un bilancio un po’ così e così, ci può stare che Chiesa debba rientrare alla casa madre. Ma qui che ce ne facciamo di Chiesa? Ikone da una parte, Gonzalez dall’altra. E’ evidente che l’ex ragazzo prodigio finirebbe in prestito altrove. La Settignanese avrebbe una prelazione. Ma occhio al Margine Coperta. Troverete ulteriori info su Tuttocalcio”

