Antognoni, bordata alla Fiorentina: “Qualche dirigente dice che il passato non interessa, si sbaglia”

Alla presentazione del libro del Museo Fiorentina “I campioni del 56” a Coverciano, era presente anche Giancarlo Antognoni, queste le sue parole sull’iniziativa e sul ricordo di quella squadra viola campione d’Italia:

“Quello dello scudetto del 56 sono ricordi sicuramente piacevoli da parte di tutti i fiorentini ma oggi qualche dirigente dice che il passato non interessa, però, è una cosa che va un pò analizzata, devo dire che se non ci fosse stato il passato il fiorentino di oggi non sarebbe nemmeno esistente, il passato va ricordato e va ricordato nel modo migliore. Il terzo scudetto è un rimpianto, meritavamo di andare allo spareggio ma non ci è stato concesso farlo. In questo momento siamo fermi per un mio ritorno in federazione ma se ci fosse l’opportunità ci tornerei molto volentieri” conclude Antognoni.

