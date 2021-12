“Chi paga gli stipendi in ritardo sarà multato” Fiorentina fa approvare legge. Inter si arrabbia

Emergono i dettagli del motivo dello scontro di ieri in Lega Calcio tra Joe Barone e Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone hanno litigato, il motivo, la scadenza del pagamento degli stipendi. La Lega Calcio aveva chiesto se i club volessero una proroga di pagamento fino a febbraio 2022, ma la Fiorentina ha convinto i club di serie A a votare contro questa proroga. Da qui è nato lo scontro con Marotta. Il tweet di Franco Ordine

Entro il 16 febbraio 2022 scadono i termini per il pagamento degli stipendi di fine anno 2021. La Federcalcio ha chiesto: volete una proroga? La serie A, incalzata dalla Fiorentina, ha votato no. Chi paga in ritardo sarà penalizzato. Di qui il battibecco Barone-Marotta. https://t.co/5OfOLbclaJ

— francesco ordine (@FrancescoOrdine) December 17, 2021