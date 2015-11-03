Notizie Lega Calcio Fiorentina

Sarri: "Nella Lega calcio non ci sono persone che ci capiscono, il nostro prodotto è stato già rovinato"
17 maggio 2026 14:41
Pedullà duro: "Gravina si ricandida? per distacco il peggior presidente della storia della Figc"
29 novembre 2024 23:03
Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina
14 novembre 2024 23:45
Lite furiosa in Lega Calcio, chieste le dimissioni a Marotta, Lotito se la prende con l'Inter e attacca
12 febbraio 2024 16:43
Le proposte per una nuova serie A: Salary Cup, mini Coppa Italia, più extracomunitari, var a chiamata
10 febbraio 2024 17:14
Clamorose rivelazioni di Cellino: "In Lega Calcio abbiamo bruciato documenti con fideiussioni false"
14 aprile 2023 20:12
Casini annuncia: "Supercoppa a 4 squadre in Arabia. Il problema del calcio è la pirateria"
13 marzo 2023 20:35
Napoli megalomane, hanno chiesto di scendere in campo con la faccia di ogni giocatore sulla maglia
25 febbraio 2023 21:52
La Fiorentina è l'unica società presente in video call all'assemblea di Lega, tutte le altre società ci sono
02 dicembre 2022 15:50
Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera
02 dicembre 2022 15:03
Barone abbandona assemblea di Lega, Casini spiega: "Nasce da mancata intesa su un consigliere"
22 novembre 2022 18:20
Fiorentina, Juventus, Roma, Inter, Milan e Napoli abbandonano assemblea di Lega prima che inizi
22 novembre 2022 17:06
Offerti 2 miliardi per acquistare il 10% della serie A. La Fiorentina dice no insieme a Lazio e Napoli
01 ottobre 2022 00:08
Scintille tra la Lega di Serie A e la FIGC per l'indice di liquidità: "Vogliono litigare e creare questo clima"
15 giugno 2022 17:03
Sette società di serie A non vogliono rispettare l'indice di liquidità, vogliono sciopero contro la Lega
18 maggio 2022 16:03
Casini chiarisce: "Torino-Roma si giocherà venerdì. Data Fiorentina-Juventus la decideremo lunedì"
11 maggio 2022 20:21
Il nuovo presidente della Lega confessa: "Fino all'11 Marzo ero un grande tifoso della Juventus"
19 marzo 2022 11:57
Commisso e la denuncia all'Inter: "Regole non sono uguali per tutti, cosi hanno vinto il campionato"
18 marzo 2022 12:47
Quando si recupera Fiorentina-Udinese? Possibile mercoledì 13 aprile. Sarebbero 5 partite in 14 giorni
14 marzo 2022 18:56
Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"
07 marzo 2022 17:30
Joe Barone in Lega Calcio ha rifiutato di parlare della cessione di Vlahovic alla Juventus
27 gennaio 2022 15:38
De Laurentiis: "Fiorentina rispetta regole come il Napoli, ma c'è concorrenza sleale con chi non paga"
18 dicembre 2021 19:11
Denuncia di Joe Barone a Report: "Ci sono società che non pagano le tasse e poi fanno mercato"
18 dicembre 2021 18:46
"Chi paga gli stipendi in ritardo sarà multato" Fiorentina fa approvare legge. Inter si arrabbia
17 dicembre 2021 15:29
"Non pagate stipendi e con quei soldi fate mercato" Barone attacca, Marotta: "Siamo in regola"
17 dicembre 2021 10:42
Dal Pino sta con la Fiorentina: "Il danno economico da Vlahovic è grande, soldi a privati"
09 ottobre 2021 13:01
Sponsor arrabbiati contro Dazn, i dati auditel sono diversi dagli altri, chieste spiegazioni
28 settembre 2021 14:42
Lega Calcio dura con Dazn: "Garantire un servizio di qualità come previsto dal bando"
28 settembre 2021 12:25
I club di serie A scrivono contro i club della Superlega, la Fiorentina decide di non farlo
25 aprile 2021 01:02
Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"
21 aprile 2021 18:01
Il calcio italiano minaccia: "Juventus, Milan e Inter escluse dalla serie A se dentro la Superlega"
18 aprile 2021 19:22
La Fiorentina insieme con Juventus e le big, chieste dimissioni Dal Pino. Al fianco di Dazn
16 aprile 2021 13:34
Furia De Laurentiis in Lega Calcio: "Vi denuncio tutti e blocco il campionato senza tifosi allo stadio"
14 aprile 2021 15:43
Dazn oscurato domenica? Arriva il rimborso e un mese gratuito per chi ha segnalato il blackout
14 aprile 2021 14:05
Retroscena Dazn oscurato, la colpa è del Comcast di cui Sky è proprietaria. Poi ci sarà Tim
12 aprile 2021 16:51
La Lega chiede garanzie a Dazn, con un altro disservizio potrebbe essere revoca dei diritti
12 aprile 2021 13:00
La Lega Calcio ha deciso, non ci sarà rinvio di Lazio-Torino. Sarà sconfitta a tavolino per i granata
02 marzo 2021 15:40
Per la Lega Calcio Lazio-Torino si deve giocare, ma i granata non si presentano, sarà 3-0 a tavolino
01 marzo 2021 23:55
Serie A su Dazn o su Sky? Volano schiaffi in Lega Calcio tra Preziosi e l'avvocato dell'Udinese
12 febbraio 2021 00:22
Olivera torna e sceglie la casacca numero 15, Malcuit prende il 25
04 febbraio 2021 14:40
Assemblea in lega calcio, oggetto reperire risorse a sostegno delle società in difficoltà economica. Presente Barone
19 novembre 2020 16:27
Figuraccia Napoli, aveva già cancellato il volo per Torino prima della decisione dell'Asl
14 ottobre 2020 18:15
Le Lega Calcio non cambia idea, il Napoli perderà 3-0 a tavolino, regole decise e squadra che non si presenta perde
04 ottobre 2020 19:02
Ziliani, la Juve scende in campo solo con arbitro, guardalinee e...
04 ottobre 2020 09:39
L'Asl smaschera il Napoli: "Non abbiamo impedito di partire per Torino nè imposto la quarantena"
03 ottobre 2020 23:49
Le Lega Calcio si schiera dalla parte della Juventus, confermata Juventus-Napoli domani alle ore 20.45
03 ottobre 2020 23:33
Milenkovic sui social: "Anche oggi ci è stato tolto qualcosa!"
27 luglio 2020 09:07
Commisso: "I miei ragazzi e i nostri tifosi non possono stare in silenzio"
27 luglio 2020 00:33
Bocci: "Barone candidato in Lega? La Fiorentina vuol farsi rispettare nelle stanze di potere"
13 giugno 2020 20:41
La Figc ha deciso di prolungare la stagione fino al 2 agosto: "Lavoriamo per finire la stagione". I dettagli
23 aprile 2020 22:11
Basile: "Legge sugli stadi? Commisso guida le proprietà straniere. È il momento di agire.."
23 marzo 2020 20:31
Quando riprendere gli allenamenti? Lite in Lega Calcio, Agnelli accusa Lotito: "Pensi alla classifica, non alla salute"
14 marzo 2020 13:40
Direttore Sky Sport: "Spadafora non ha detto la verità, noi disponibili alle gare di Serie A in chiaro"
08 marzo 2020 14:40
La Fiorentina chiederà il rimborso alla Lega della trasferta di Udine. Avevano assicurato che si giocasse
05 marzo 2020 12:18
Lita furiosa in Lega Calcio tra Lotito e Percassi. Toni duri, ecco il motivo dello scontro tra Lazio e Atalanta
05 marzo 2020 01:52
Giocare domenica le gare rinviate con slittamento di tutto il calendario? Inter e Fiorentina contrari
03 marzo 2020 16:22
Zhang furioso: "Dal Pino sei il più grande pagliaccio. Ti devi vergognare, dimettiti. Campionato falsato"
03 marzo 2020 00:16
Corriere della Sera, spuntano le telefonate di Agnelli al ministro per far rinviare le partite. Anche l'Udinese coinvolta
02 marzo 2020 13:55
Joe Barone furioso: "O giochiamo tutti o nessuno. La Lega Calcio mi aveva assicurato che si sarebbe giocato"
01 marzo 2020 21:27
Joe Barone annuncia: "Chiederemo il rimborso della trasferta alla Lega Calcio. Vogliamo trattamento equo"
01 marzo 2020 20:11
Cellino su Tuttosport: "È stato falsato il campionato per l'ennesima volta. Sono disgustato"
01 marzo 2020 14:57
Partite rinviate su pressione della Juventus? Sotto la Lega Calcio striscioni di protesti dei tifosi interisti
01 marzo 2020 14:40
DILETTANTI COMPLETAMENTE ALLO SBARAGLIO
29 febbraio 2020 12:53
Il no di Lotito alla Lega per l'Atalanta è l'ultima vergogna del nostro calcio che dimostra gli accordi tra il palazzo e il numero uno laziale
28 febbraio 2020 10:35
Udinese-Fiorentina: si gioca a porte chiuse ma si attende l'ufficialità, ecco il motivo dello slittamento
27 febbraio 2020 12:02
Partite in chiaro? La Rai: "Siamo disponibili anche noi, lo facciamo per l'interesse pubblico"
25 febbraio 2020 20:47
Coronavirus, Juve-Inter in chiaro su TV8? Il Codacons fa la richiesta, apertura da parte di Sky
25 febbraio 2020 14:14
Rivoluzione Var, la Lega apre alla possibilità della chiamata per ogni squadra. Invito ad andare al monitor
13 febbraio 2020 17:54
Graziani: "Io farei spiegare agli arbitri le loro decisioni prese in campo. Il Var sarà il futuro"
05 febbraio 2020 23:15
Graziani furibondo con la lega calcio: "Una vergogna non ricordare Anastasi su tutti i campi"
19 gennaio 2020 15:35
Bufera sull'arbitro Pairetto, il fratello è un dirigente della Juventus e gli interisti non ci stanno
19 dicembre 2019 21:04
Supercoppa Italiana, le Lega studia un format nuovo a quattro squadre. I dettagli
19 dicembre 2019 17:01
Abete nuovo commissario della Lega Calcio. Sostituisce Cicala che si è dimesso per vicinanza alla Lazio
18 dicembre 2019 14:46
Lotito e Cairo alle mani in Lega Calcio per conflitto d'interesse sul presidente. Mentre la Fiorentina...
17 dicembre 2019 09:34
L'ULTIMO SGARRO DELLA LEGA ALLA FIORENTINA, IGNORATA LA RICHIESTA VIOLA
21 febbraio 2019 19:58
Miccichè, presidente Lega: "Inter e Milan devono tornare protagoniste, le altre squadre..."
04 febbraio 2019 14:38
La Nazione: una vittoria nel nome di Astori, la Lega dice "sì" alla fascia
13 settembre 2018 11:14
Miccichè (Lega Calcio): "Deroga su Astori giusta, durerà un anno, poi valuteremo. Nessuno si è opposto"
12 settembre 2018 19:07
Pezzella: "Grazie Lega, a favore dei sentimenti di squadra e città. Davide ovunque con noi"
12 settembre 2018 18:12
ORA È UFFICIALE, LA FIORENTINA POTRÀ USARE LA FASCIA DI ASTORI, VIA LIBERA DELLA LEGA
12 settembre 2018 16:56
La Lega ha detto si sulla fascia di Astori, ma ci dovrà essere il consenso totale
12 settembre 2018 11:42
Sorride la Fiorentina, le Lega ha dato il permesso per tenere la fascia di Astori. Le telefonate di Cognigni e Nardella
08 settembre 2018 10:52
La Lega Calcio sta pensando di rinviare l'intera prima giornata di Serie A
16 agosto 2018 14:46
Il Corriere Fiorentino titola: questa Lega è poco viola
17 giugno 2018 12:04
Lotito ai presidenti di serie A in Lega Calcio: "Siete tutti impiegati" e Marotta lo aggredisce
27 gennaio 2018 12:22
Il calcio italiano si continua a tenere Carlo Tavecchio, altra fumata nera in Lega Calcio
07 dicembre 2017 15:40
Sul futuro della Lega è caos tra le squadre di A. La presa di posizione della Fiorentina...
23 novembre 2017 08:53
Espressioni ingiuriose e insulti contro il Var. Inibito fino al 15 ottobre Paratici della Juventus
03 ottobre 2017 16:16
Scontro in Lega Calcio. Perché la Fiorentina ha deciso di stare con le grandi
24 marzo 2017 10:45
La Fiorentina con le altre big del calcio italiano abbandona la Lega Calcio!
22 marzo 2017 17:13
Milan ai cinesi? Galliani lascia ma adesso vuole tornare in Lega Calcio
28 ottobre 2016 10:11
Archivio