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Notizie Lega Calcio Fiorentina

Sarri: "Nella Lega calcio non ci sono persone che ci capiscono, il nostro prodotto è stato già rovinato"

17 maggio 2026 14:41

Pedullà duro: "Gravina si ricandida? per distacco il peggior presidente della storia della Figc"

29 novembre 2024 23:03

Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina

14 novembre 2024 23:45

Lite furiosa in Lega Calcio, chieste le dimissioni a Marotta, Lotito se la prende con l'Inter e attacca

12 febbraio 2024 16:43

Le proposte per una nuova serie A: Salary Cup, mini Coppa Italia, più extracomunitari, var a chiamata

10 febbraio 2024 17:14

Clamorose rivelazioni di Cellino: "In Lega Calcio abbiamo bruciato documenti con fideiussioni false"

14 aprile 2023 20:12

Casini annuncia: "Supercoppa a 4 squadre in Arabia. Il problema del calcio è la pirateria"

13 marzo 2023 20:35

Napoli megalomane, hanno chiesto di scendere in campo con la faccia di ogni giocatore sulla maglia

25 febbraio 2023 21:52

La Fiorentina è l'unica società presente in video call all'assemblea di Lega, tutte le altre società ci sono

02 dicembre 2022 15:50

Incontro tra la Lega Calcio e la Juventus nel pieno dello scandalo finanziario della società bianconera

02 dicembre 2022 15:03

Barone abbandona assemblea di Lega, Casini spiega: "Nasce da mancata intesa su un consigliere"

22 novembre 2022 18:20

Fiorentina, Juventus, Roma, Inter, Milan e Napoli abbandonano assemblea di Lega prima che inizi

22 novembre 2022 17:06

Offerti 2 miliardi per acquistare il 10% della serie A. La Fiorentina dice no insieme a Lazio e Napoli

01 ottobre 2022 00:08

Scintille tra la Lega di Serie A e la FIGC per l'indice di liquidità: "Vogliono litigare e creare questo clima"

15 giugno 2022 17:03

Sette società di serie A non vogliono rispettare l'indice di liquidità, vogliono sciopero contro la Lega

18 maggio 2022 16:03

Casini chiarisce: "Torino-Roma si giocherà venerdì. Data Fiorentina-Juventus la decideremo lunedì"

11 maggio 2022 20:21

Il nuovo presidente della Lega confessa: "Fino all'11 Marzo ero un grande tifoso della Juventus"

19 marzo 2022 11:57

Commisso e la denuncia all'Inter: "Regole non sono uguali per tutti, cosi hanno vinto il campionato"

18 marzo 2022 12:47

Quando si recupera Fiorentina-Udinese? Possibile mercoledì 13 aprile. Sarebbero 5 partite in 14 giorni

14 marzo 2022 18:56

Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"

07 marzo 2022 17:30

Joe Barone in Lega Calcio ha rifiutato di parlare della cessione di Vlahovic alla Juventus

27 gennaio 2022 15:38

De Laurentiis: "Fiorentina rispetta regole come il Napoli, ma c'è concorrenza sleale con chi non paga"

18 dicembre 2021 19:11

Denuncia di Joe Barone a Report: "Ci sono società che non pagano le tasse e poi fanno mercato"

18 dicembre 2021 18:46

"Chi paga gli stipendi in ritardo sarà multato" Fiorentina fa approvare legge. Inter si arrabbia

17 dicembre 2021 15:29

"Non pagate stipendi e con quei soldi fate mercato" Barone attacca, Marotta: "Siamo in regola"

17 dicembre 2021 10:42

Dal Pino sta con la Fiorentina: "Il danno economico da Vlahovic è grande, soldi a privati"

09 ottobre 2021 13:01

Sponsor arrabbiati contro Dazn, i dati auditel sono diversi dagli altri, chieste spiegazioni

28 settembre 2021 14:42

Lega Calcio dura con Dazn: "Garantire un servizio di qualità come previsto dal bando"

28 settembre 2021 12:25

I club di serie A scrivono contro i club della Superlega, la Fiorentina decide di non farlo

25 aprile 2021 01:02

Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"

21 aprile 2021 18:01

Il calcio italiano minaccia: "Juventus, Milan e Inter escluse dalla serie A se dentro la Superlega"

18 aprile 2021 19:22

La Fiorentina insieme con Juventus e le big, chieste dimissioni Dal Pino. Al fianco di Dazn

16 aprile 2021 13:34

Furia De Laurentiis in Lega Calcio: "Vi denuncio tutti e blocco il campionato senza tifosi allo stadio"

14 aprile 2021 15:43

Dazn oscurato domenica? Arriva il rimborso e un mese gratuito per chi ha segnalato il blackout

14 aprile 2021 14:05

Retroscena Dazn oscurato, la colpa è del Comcast di cui Sky è proprietaria. Poi ci sarà Tim

12 aprile 2021 16:51

La Lega chiede garanzie a Dazn, con un altro disservizio potrebbe essere revoca dei diritti

12 aprile 2021 13:00

La Lega Calcio ha deciso, non ci sarà rinvio di Lazio-Torino. Sarà sconfitta a tavolino per i granata

02 marzo 2021 15:40

Per la Lega Calcio Lazio-Torino si deve giocare, ma i granata non si presentano, sarà 3-0 a tavolino

01 marzo 2021 23:55

Serie A su Dazn o su Sky? Volano schiaffi in Lega Calcio tra Preziosi e l'avvocato dell'Udinese

12 febbraio 2021 00:22

Olivera torna e sceglie la casacca numero 15, Malcuit prende il 25

04 febbraio 2021 14:40

Assemblea in lega calcio, oggetto reperire risorse a sostegno delle società in difficoltà economica. Presente Barone

19 novembre 2020 16:27

Figuraccia Napoli, aveva già cancellato il volo per Torino prima della decisione dell'Asl

14 ottobre 2020 18:15

Le Lega Calcio non cambia idea, il Napoli perderà 3-0 a tavolino, regole decise e squadra che non si presenta perde

04 ottobre 2020 19:02

Ziliani, la Juve scende in campo solo con arbitro, guardalinee e...

04 ottobre 2020 09:39

L'Asl smaschera il Napoli: "Non abbiamo impedito di partire per Torino nè imposto la quarantena"

03 ottobre 2020 23:49

Le Lega Calcio si schiera dalla parte della Juventus, confermata Juventus-Napoli domani alle ore 20.45

03 ottobre 2020 23:33

Milenkovic sui social: "Anche oggi ci è stato tolto qualcosa!"

27 luglio 2020 09:07

Commisso: "I miei ragazzi e i nostri tifosi non possono stare in silenzio"

27 luglio 2020 00:33

Bocci: "Barone candidato in Lega? La Fiorentina vuol farsi rispettare nelle stanze di potere"

13 giugno 2020 20:41

La Figc ha deciso di prolungare la stagione fino al 2 agosto: "Lavoriamo per finire la stagione". I dettagli

23 aprile 2020 22:11

Basile: "Legge sugli stadi? Commisso guida le proprietà straniere. È il momento di agire.."

23 marzo 2020 20:31

Quando riprendere gli allenamenti? Lite in Lega Calcio, Agnelli accusa Lotito: "Pensi alla classifica, non alla salute"

14 marzo 2020 13:40

Direttore Sky Sport: "Spadafora non ha detto la verità, noi disponibili alle gare di Serie A in chiaro"

08 marzo 2020 14:40

La Fiorentina chiederà il rimborso alla Lega della trasferta di Udine. Avevano assicurato che si giocasse

05 marzo 2020 12:18

Lita furiosa in Lega Calcio tra Lotito e Percassi. Toni duri, ecco il motivo dello scontro tra Lazio e Atalanta

05 marzo 2020 01:52

Giocare domenica le gare rinviate con slittamento di tutto il calendario? Inter e Fiorentina contrari

03 marzo 2020 16:22

Zhang furioso: "Dal Pino sei il più grande pagliaccio. Ti devi vergognare, dimettiti. Campionato falsato"

03 marzo 2020 00:16

Corriere della Sera, spuntano le telefonate di Agnelli al ministro per far rinviare le partite. Anche l'Udinese coinvolta

02 marzo 2020 13:55

Joe Barone furioso: "O giochiamo tutti o nessuno. La Lega Calcio mi aveva assicurato che si sarebbe giocato"

01 marzo 2020 21:27

Joe Barone annuncia: "Chiederemo il rimborso della trasferta alla Lega Calcio. Vogliamo trattamento equo"

01 marzo 2020 20:11

Cellino su Tuttosport: "È stato falsato il campionato per l'ennesima volta. Sono disgustato"

01 marzo 2020 14:57

Partite rinviate su pressione della Juventus? Sotto la Lega Calcio striscioni di protesti dei tifosi interisti

01 marzo 2020 14:40

DILETTANTI COMPLETAMENTE ALLO SBARAGLIO

29 febbraio 2020 12:53

Il no di Lotito alla Lega per l'Atalanta è l'ultima vergogna del nostro calcio che dimostra gli accordi tra il palazzo e il numero uno laziale

28 febbraio 2020 10:35

Udinese-Fiorentina: si gioca a porte chiuse ma si attende l'ufficialità, ecco il motivo dello slittamento

27 febbraio 2020 12:02

Partite in chiaro? La Rai: "Siamo disponibili anche noi, lo facciamo per l'interesse pubblico"

25 febbraio 2020 20:47

Coronavirus, Juve-Inter in chiaro su TV8? Il Codacons fa la richiesta, apertura da parte di Sky

25 febbraio 2020 14:14

Rivoluzione Var, la Lega apre alla possibilità della chiamata per ogni squadra. Invito ad andare al monitor

13 febbraio 2020 17:54

Graziani: "Io farei spiegare agli arbitri le loro decisioni prese in campo. Il Var sarà il futuro"

05 febbraio 2020 23:15

Graziani furibondo con la lega calcio: "Una vergogna non ricordare Anastasi su tutti i campi"

19 gennaio 2020 15:35

Bufera sull'arbitro Pairetto, il fratello è un dirigente della Juventus e gli interisti non ci stanno

19 dicembre 2019 21:04

Supercoppa Italiana, le Lega studia un format nuovo a quattro squadre. I dettagli

19 dicembre 2019 17:01

Abete nuovo commissario della Lega Calcio. Sostituisce Cicala che si è dimesso per vicinanza alla Lazio

18 dicembre 2019 14:46

Lotito e Cairo alle mani in Lega Calcio per conflitto d'interesse sul presidente. Mentre la Fiorentina...

17 dicembre 2019 09:34

L'ULTIMO SGARRO DELLA LEGA ALLA FIORENTINA, IGNORATA LA RICHIESTA VIOLA

21 febbraio 2019 19:58

Miccichè, presidente Lega: "Inter e Milan devono tornare protagoniste, le altre squadre..."

04 febbraio 2019 14:38

La Nazione: una vittoria nel nome di Astori, la Lega dice "sì" alla fascia

13 settembre 2018 11:14

Miccichè (Lega Calcio): "Deroga su Astori giusta, durerà un anno, poi valuteremo. Nessuno si è opposto"

12 settembre 2018 19:07

Pezzella: "Grazie Lega, a favore dei sentimenti di squadra e città. Davide ovunque con noi"

12 settembre 2018 18:12

ORA È UFFICIALE, LA FIORENTINA POTRÀ USARE LA FASCIA DI ASTORI, VIA LIBERA DELLA LEGA

12 settembre 2018 16:56

La Lega ha detto si sulla fascia di Astori, ma ci dovrà essere il consenso totale

12 settembre 2018 11:42

Sorride la Fiorentina, le Lega ha dato il permesso per tenere la fascia di Astori. Le telefonate di Cognigni e Nardella

08 settembre 2018 10:52

La Lega Calcio sta pensando di rinviare l'intera prima giornata di Serie A

16 agosto 2018 14:46

Il Corriere Fiorentino titola: questa Lega è poco viola

17 giugno 2018 12:04

Lotito ai presidenti di serie A in Lega Calcio: "Siete tutti impiegati" e Marotta lo aggredisce

27 gennaio 2018 12:22

Il calcio italiano si continua a tenere Carlo Tavecchio, altra fumata nera in Lega Calcio

07 dicembre 2017 15:40

Sul futuro della Lega è caos tra le squadre di A. La presa di posizione della Fiorentina...

23 novembre 2017 08:53

Espressioni ingiuriose e insulti contro il Var. Inibito fino al 15 ottobre Paratici della Juventus

03 ottobre 2017 16:16

Scontro in Lega Calcio. Perché la Fiorentina ha deciso di stare con le grandi

24 marzo 2017 10:45

La Fiorentina con le altre big del calcio italiano abbandona la Lega Calcio!

22 marzo 2017 17:13

Milan ai cinesi? Galliani lascia ma adesso vuole tornare in Lega Calcio

28 ottobre 2016 10:11

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