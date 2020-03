Non si ferma la diatriba tra Lazio e Atalanta. I bergamaschi, prima dell’emergenza coronavirus, avevano chiesto ai biancocelesti l’anticipo della gara (inizialmente prevista per sabato 7 marzo) a venerdì 6 marzo, per avere un giorno di riposo in più in vista della Champions League. Secco no di Lotito, ma la situazione non si è placata. Nel corso del Consiglio di Lega, Luca Percassi (figlio del patron Antonio e ad dell’Atalanta) ha proposto un nuovo cambiamento, provando a spostare il 27esimo turno al 13 maggio, con i recuperi delle partite già saltate da giocare in questo fine settimana.

Altro rifiuto di Lotito, che ha trovato pareri positivi anche dagli altri presenti in assemblea. I toni si sono accesi, il presidente biancoceleste ha ribadito che i diritti dell’Atalanta non vengono prima di quelli della Lazio. Ha pure fatto notare come i termini e le parole di Gasperini negli ultimi giorni abbiano solo peggiorato la situazione. Luca Percassi ha replicato che l’Atalanta merita rispetto e considerazione anche in virtù del modo con il quale sta onorando il calcio italiano in Champions League. La partita si dovrebbe giocare comunque il 15 marzo senza pubblico.

Corrieredellosport.it