Notizie Percassi Fiorentina

"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"
25 febbraio 2026 22:49
Percassi sicuro: “Palladino in cuor suo ha continuato a sparare in una chance nell’Atalanta”
15 novembre 2025 09:15
Pedullà: "L'Atalanta ha sondato Palladino, ma alla fine ha scelto Juric, biennale da 2 milioni"
05 giugno 2025 23:27
Percassi: "La Fiorentina ha tanta qualità, noi pensiamo alla salvezza tutti gli anni"
16 settembre 2024 16:13
Percassi: "Vogliamo tenere i big, siamo l'Atalanta e non vogliamo perdere la nostra identità di squadra"
19 agosto 2024 18:54
Bonaventura bocciato da Palladino, l'Atalanta ne approfitta ed è pronta a riportarlo a casa
21 giugno 2024 22:43
L'Atalanta perde 4-0 e Percassi se la prende con l'arbitro: "Partita falsata" ma Marelli lo smentisce in diretta
29 febbraio 2024 00:05
Juventus ammette alla Procura: "Debiti con l'Atalanta di 7 milioni non sono stati scritti nel bilancio"
03 dicembre 2022 16:57
False fatture, chiesto un anno di galera per Percassi e De Laurentiis. Assolto l'ex viola Della Valle
03 novembre 2022 13:00
Il vittimismo senza fine dell'Atalanta: "Speriamo di salvarci perchè abbiamo avuto torti madornali"
29 marzo 2022 13:32
Percassi e l'Atalanta non smettono di lamentarsi: "Perso punti perchè siamo stati penalizzati"
17 marzo 2022 22:49
Percassi vende il 55% dell'Atalanta per 400 milioni di euro a Stephen Pagliuca, imprenditore USA
19 febbraio 2022 17:16
La valutazione per la cessione dell'Atalanta è altissima, vale 500 milioni, 350 milioni per il 70% del club
18 febbraio 2022 18:43
Percassi vende l'Atalanta ad americani per l'80%, la cifra è 350 milioni di euro. Closing oggi
18 febbraio 2022 14:39
Percassi: "Vlahovic è il più forte della Serie A. Ma Palomino saprà marcarlo: è fortissimo"
06 settembre 2021 16:51
Percassi: "I rapporti col Chelsea hanno fatto la differenza, ecco come abbiamo preso Zappacosta"
06 settembre 2021 13:16
Repubblica, il "modello Atalanta" ispira il cammino della Fiorentina: Percassi, 7 anni per crescere
06 settembre 2021 08:35
Guerra tra Fiorentina e Atalanta, da Zappacosta ad Amrabat, adesso è duello su Berardi
25 agosto 2021 15:09
Percassi: "Non sottovaluteremo la Fiorentina: la classifica non è veritiera. Muriel? Ce lo teniamo stretto"
07 aprile 2021 21:53
La rottura tra Gomez e Gasp adesso è definitiva. L'Atalanta ha deciso, sarà venduto ma non regalato
20 dicembre 2020 16:19
Pedullà sulla Gazzetta: "Chi vuole il Papu Gomez deve spendere 10 milioni per prenderlo"
17 dicembre 2020 21:06
Gomez furioso con Gasperini, non ha avuto le scuse. Vuole andare via
14 dicembre 2020 20:04
CorFio, la Fiorentina fattura 90 milioni, l'Atalanta più del doppio. Il monte ingaggi dei nerazzurri...
12 dicembre 2020 09:14
Percassi: "Abbiamo avuto tra i dipendenti dell'Atalanta otto positivi al Coronavirus "
28 marzo 2020 16:14
Feltri attacca: "Caro Agnellino, hai solo da imparare da Percassi, stai in piedi solo con i denari della Fiat"
06 marzo 2020 20:41
Lita furiosa in Lega Calcio tra Lotito e Percassi. Toni duri, ecco il motivo dello scontro tra Lazio e Atalanta
05 marzo 2020 01:52
Barone: "Incontro positivo con Gravina. Amrabat? La miglior trattativa, arrivato dopo 4 giorni intensi"
04 febbraio 2020 11:01
Commisso: "Iachini combatte fino alla morte e rischia. Se mi squalificheranno, sopravvivrò"
03 febbraio 2020 20:40
Percassi voleva la sospensione della partita? Non è prevista nel regolamento, cosi sarebbero da sospendere tutte le gare
17 gennaio 2020 11:48
Gasperini e la maleducazione, quanta ipocrisia da Percassi, per gli insulti a Bergamo avrebbe detto la stessa cosa?
16 gennaio 2020 23:00
Commisso risponde a Percassi: "Mio figlio e Joe Barone insultati e minacciati dai suoi tifosi"
16 gennaio 2020 11:04
Percassi furioso: "A Firenze hanno toccato il fondo. Gasperini è stato bersagliato con cori incivili"
16 gennaio 2020 10:17
Percassi: "Ibra all'Atalanta? Non fa per noi, siamo dei poveretti. Ci mancano le entrate dei grandi club, ma i risultati sono top"
14 novembre 2019 17:30
Percassi su Muriel: "Sappiamo di aver fatto un affare. Quando si fece male in Coppa America.."
06 luglio 2019 18:35
Percassi: "Muriel colpo straordinario, la Fiorentina non l'ha riscattato e siamo stati veloci"
03 luglio 2019 19:50
Di Marzio conferma l'arrivo di Luis Muriel all'Atalanta. Le cifre del cartellino
17 giugno 2019 23:36
Atalanta, Percassi: "Ogni estate si riparte da zero, di consolidato non abbiamo nulla e il primo criterio..."
18 aprile 2019 20:44
Percassi: "Se il Var non viene usato meglio lasciar perdere. Nettamente più forti della Fiorentina"
01 ottobre 2018 17:11
Cognigni: "Gravi le parole dell'AD Percassi, i nostri comportamenti sono corretti"
01 ottobre 2018 12:04
Percassi: "La dirigenza della Fiorentina ha passato la settimana a lamentarsi e questo è il risultato. Episodio grave"
30 settembre 2018 17:26
Jacobelli: "Exploit Atalanta non casuale ma frutto di anni di lavoro"
22 settembre 2017 15:39
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