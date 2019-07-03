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Percassi: "Muriel colpo straordinario, la Fiorentina non l'ha riscattato e siamo stati veloci"

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato anche di mercato a margine della presentazione delle nuove maglie nerazzurre. E la discussione si è incentrata anche su Luis Muriel:...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
03 luglio 2019 19:50
Percassi: "Muriel colpo straordinario, la Fiorentina non l'ha riscattato e siamo stati veloci" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato anche di mercato a margine della presentazione delle nuove maglie nerazzurre. E la discussione si è incentrata anche su Luis Muriel: "Per noi è un colpo straordinario, che va ad aggiungere qualità ad un reparto già completo. La Fiorentina non lo ha riscattato, poi lui si è infortunato e noi comunque lunedì eravamo a Siviglia per chiudere la trattativa. Per noi è un acquisto fondamentale".

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