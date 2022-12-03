Juventus ammette alla Procura: "Debiti con l'Atalanta di 7 milioni non sono stati scritti nel bilancio"
La Juventus è sempre più nei guai, interrogato dai pm, il dirigente bianconero Cherubini ha ammesso di non aver scritto debiti nel bilancio
Continuano ad emergere dettagli relativi al caso Juventus. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, i pm, dopo aver letto un’intercettazione a Federico Cherubini, attuale ds dei bianconeri, gli chiedono se il club ha debiti nei confronti dell’Atalanta. Lui parla di debiti "morali" a causa di alcune operazioni non andate bene per i nerazzurri. "Ci sono debiti con l'Atalanta?" insistono i pm. "Sì credo 6-7 milioni". "Risultano in bilancio?". "Non risultano in bilancio per quanto a mia conoscenza". Lo riporta TMW
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