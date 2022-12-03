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Juventus ammette alla Procura: "Debiti con l'Atalanta di 7 milioni non sono stati scritti nel bilancio"

La Juventus è sempre più nei guai, interrogato dai pm, il dirigente bianconero Cherubini ha ammesso di non aver scritto debiti nel bilancio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 16:57
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(Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Continuano ad emergere dettagli relativi al caso Juventus. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, i pm, dopo aver letto un’intercettazione a Federico Cherubini, attuale ds dei bianconeri, gli chiedono se il club ha debiti nei confronti dell’Atalanta. Lui parla di debiti "morali" a causa di alcune operazioni non andate bene per i nerazzurri. "Ci sono debiti con l'Atalanta?" insistono i pm. "Sì credo 6-7 milioni". "Risultano in bilancio?". "Non risultano in bilancio per quanto a mia conoscenza". Lo riporta TMW

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