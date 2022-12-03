Abodi, al contrario di Gravina, rassicura: "Illeciti Juventus? Non metteremo polvere sotto al tappeto"

Il ministro dello Sport Abodi ha parlato del caso Juventus. nei giorni scorsi il presidente della Federcalcio Gravina aveva detto che il problema era di tutti

"C'è la volontà di non voler mettere la polvere sotto il tappeto, di non girarsi dall'altra parte e credo che i problemi vadano affrontati senza un approccio giustizialista o superficiale ma andando in profondità per cercare di capire come si possa ridare credibilità a un sistema che vive di passione e credibilità". Così il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi sul caso Juventus a margine dei festeggiamenti per i 60 anni dalla nascita dell'Unione Nazionale delle Pro Loco.

"Io ho la responsabilità di contribuire ad abbassare la tensione, sono temi che devono essere risolti a livello sistemico - ha detto ancora Abodi - Il mio compito è dialogare per far capire che il Governo è presente, ma non vuole essere al centro. Il mio ruolo è laterale ma comunque attivo. Anche i miei colleghi prima di me non hanno avuto vita facile, mi sembra che ci sono situazioni che si rinnovano e davanti alle quali prima di tutto bisogna mantenere un'attenzione attiva di vigilanza perché ci sono organismi sportivi e la giustizia ordinaria che devono intervenire prima di me". Lo riporta Sport Mediaset

PARLA IL PROCURATORE DI TORREIRA

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