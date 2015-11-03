Labaro Viola

Notizie Ministro Dello Sport Fiorentina

Abodi nasconde la figuraccia: "Solo multa alla Juventus? Non passi messaggio che abbassiamo la guardia"

31 maggio 2023 00:20

Abodi si lamenta: "Inutile che parlo con il presidente di Lega se poi arriva Lotito che fa di testa sua..."

12 dicembre 2022 13:59

Abodi, al contrario di Gravina, rassicura: "Illeciti Juventus? Non metteremo polvere sotto al tappeto"

03 dicembre 2022 16:31

Spadafora: "Domani nuovo protocollo per riapertura stadi, l'obiettivo è riavere i tifosi"

23 settembre 2020 19:04

Spadafora annuncia: "Da settembre tornano i tifosi allo stadio"

24 luglio 2020 13:57

Archivio

Esplora l'archivio di Ministro Dello Sport

Sett. 22
Sett. 50 Sett. 48
Sett. 39 Sett. 30