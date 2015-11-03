Notizie Ministro Dello Sport Fiorentina

Abodi nasconde la figuraccia: "Solo multa alla Juventus? Non passi messaggio che abbassiamo la guardia"
31 maggio 2023 00:20
Abodi si lamenta: "Inutile che parlo con il presidente di Lega se poi arriva Lotito che fa di testa sua..."
12 dicembre 2022 13:59
Abodi, al contrario di Gravina, rassicura: "Illeciti Juventus? Non metteremo polvere sotto al tappeto"
03 dicembre 2022 16:31
Spadafora: "Domani nuovo protocollo per riapertura stadi, l'obiettivo è riavere i tifosi"
23 settembre 2020 19:04
Spadafora annuncia: "Da settembre tornano i tifosi allo stadio"
24 luglio 2020 13:57
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