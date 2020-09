Spadafora: “Domani nuovo protocollo per riapertura stadi, l’obiettivo è riavere i tifosi”

“La novità di queste ore è che ieri, in un incontro che abbiamo avuto col presidente Bonaccini e con tutte le rappresentanze delle altre discipline, non solo il calcio, abbiamo condiviso la necessità di un protocollo che dovrebbe essere approvato domani all’unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni e quindi poi essere sottoposto venerdì al Cts per la riapertura graduale in sicurezza di tutte le competizioni sportive, dalle serie principali a quelle minori”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, alla Camera dei Deputati rispondendo in Question Time sulla apertura degli stadi per le manifestazioni sportive.

Spadafora ha ricordato che si terrà sempre conto “dei dati che arriveranno dall’impatto della riapertura delle scuole su tutto il sistema Paese”, evidenziando che “l’obiettivo è riavere i tifosi negli stadi e in tutti gli impianti sportivi, ma lo dobbiamo fare rispettando e dando della regole uniformi a tutti”. Lo riporta Sportmediaset.it.

