Notizie Spadafora Fiorentina

Spadafora: "Non so se il campionato di Serie A finirà. La Lega inizi a pensare anche a piano B o C"
20 ottobre 2020 18:15
Spadafora contro Ronaldo: "La notorietà non lo autorizza ad essere arrogante, rispetti le istituzioni"
16 ottobre 2020 23:36
Ronaldo replica ancora a Spadafora: "sto rispettando il protocollo quello che dice sono bugie"
16 ottobre 2020 19:56
Spadafora su Ronaldo: "Se ha violato il protocollo? Sì, se non ci sono state delle autorizzazioni"
15 ottobre 2020 17:51
L'annuncio di Spadafora: "Stop al calcio amatoriale, va avanti il dilettantistico. Nelle prossime settimane..."
13 ottobre 2020 11:11
Spadafora: "No allo stop del campionato ma consiglio di ragionare su playoff e playout"
06 ottobre 2020 09:37
Spadafora annuncia: "Da oggi tamponi obbligatori solo nelle 48 ore prima della partita"
25 settembre 2020 21:07
Spadafora: "Domani nuovo protocollo per riapertura stadi, l'obiettivo è riavere i tifosi"
23 settembre 2020 19:04
Gravina: "Nuovo DPCM? Passo importante per ripartire. Vogliamo consentire ai tifosi di esserci in sicurezza"
09 agosto 2020 16:51
Spadafora: "Riapertura degli stadi a settembre? Semplici fughe fuori dalla realtà"
31 luglio 2020 17:43
Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"
28 luglio 2020 17:06
Spadafora annuncia: "Da settembre tornano i tifosi allo stadio"
24 luglio 2020 13:57
Spadafora: "I tifosi non potranno tornare allo stadio prima di settembre. Serve pianificare bene"
16 luglio 2020 18:42
Nuovi stadi, Testo unico sullo sport, meno burocrazia per aiutare la costruzione
11 luglio 2020 12:04
Spadafora euforico per l'accordo sugli highlights: "Grazie a Sky e Dazn tutti vedranno i gol a fine partita"
26 giugno 2020 20:43
Spadafora: "C'è il via libera negli stadi, potranno entrare 70 giornalisti e 30 fotografi"
20 giugno 2020 19:27
Calcio in chiaro? Manca ancora l'accordo. La volontà comune c'è ma non l'intesa
19 giugno 2020 00:40
Spadafora: "Accordi sul calcio in chiaro ad un passo". A fine gara highlights su Rai e Mediaset
17 giugno 2020 22:28
L'annuncio di Spadafora: "Calcio in chiaro? Sfida difficile ma ci stiamo riuscendo"
16 giugno 2020 12:26
CorSport, Serie A in chiaro? Accordo vicino. Una partita su TV8 e una su DAZN per i primi 2-3 turni
11 giugno 2020 11:49
Spadafora: “Giusto che il calcio riparta. Entro agosto la riforma dello sport”
29 maggio 2020 17:52
Diritti tv, Sky e Lega procedono per vie legali: le ultime 5 giornate rischiano di essere oscurate
29 maggio 2020 11:24
Sky Sport, la Coppa Italia si disputerà in 4 giorni. Fiorentina-Brescia si giocherà il 27 giugno
28 maggio 2020 22:00
Gazzetta, Serie A femminile verso la ripartenza? Giovedì la decisione ma filtra ottimismo
26 maggio 2020 13:47
Lega Serie A, proposta la ripartenza il 13 o 20 giugno con i recuperi della 25ª giornata
25 maggio 2020 19:49
Spadafora: "La Serie A può riprendere o il 13 o il 20 giugno. Giovedì ho convocato Lega e FIGC, decideremo"
25 maggio 2020 01:48
Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS
21 maggio 2020 16:16
Spadafora: "La Serie A potrà ripartire il 13 giugno se la curva dei contagi scenderà"
19 maggio 2020 16:06
Spadafora: "Ripresa del campionato il 13 giugno? Non è una data certa ma lo spero"
17 maggio 2020 00:19
Spadafora: “Quarantena per tutta la squadra? Pronti a rivedere questo vincolo”
16 maggio 2020 10:11
Spadafora: "Gravina ha accolto le modifiche del Comitato Scientifico: allenamenti dal 18 maggio"
13 maggio 2020 17:36
Gazzetta, Oggi il nuovo protocollo al Ministro dello Sport: corsa contro il tempo!
13 maggio 2020 12:49
Gazzetta, Serie A, arriverà l'ok per gli allenamenti in gruppo: ecco le prossime tappe per la ripresa della Serie A
10 maggio 2020 09:44
Spadafora: "Nelle prossime ore arriverà il parere del Comitato Scientifico sul protocollo della FIGC"
09 maggio 2020 22:04
Zazzaroni: "Chiesa? Se va via dalla Fiorentina rischia di fare la fine di Bernardeschi"
09 maggio 2020 21:42
Spadafora: "Gli ultimi contagi non fanno ben sperare per la ripresa del campionato"
09 maggio 2020 15:07
Spadafora: "Spero che la FIGC e il Comitato Scientifico abbiano risolto la questione del protocollo"
08 maggio 2020 00:05
Meloni al CorSport: "Spadafora egoista. Per i calciatori il Coronavirus è un ostacolo affrontabile"
06 maggio 2020 12:11
Spadafora: "Farò di tutto per far ripartire il campionato ma la decisione spetta al governo"
05 maggio 2020 11:53
Valentini: "A Spadafora manca competenza e coerenza. Il Governo si assuma la responsabilità di decidere"
04 maggio 2020 15:38
Pasqualin su Spadafora: "È inadeguato, dovrebbe tutelare il calcio invece così lo rovina"
04 maggio 2020 15:29
Renzi: "Spadafora dice che non si parla del calcio. Chi lo ha detto? In democrazia si decide tutti"
04 maggio 2020 15:12
Spadafora cambia idea: "Da lunedì allenamenti anche per gli sport di squadra. La palla passa al comitato tecnico scientifico"
02 maggio 2020 23:55
Bucchioni: "Probabile il campionato si chiuda qua. Panchina viola? Se si vuole Champions serve tecnico top"
02 maggio 2020 16:35
Spadafora: "Finita l'emergenza Coronavirus, mi occuperò della riforma dello sport"
02 maggio 2020 11:59
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
01 maggio 2020 12:27
Esclusiva Sabatini: "Spalletti allenerà la Fiorentina, lotta con il Milan per prenderlo. Spadafora non conosce il calcio, è impreparato"
29 aprile 2020 14:30
Spadafora: "Sarebbe meglio imitare la Francia e ripartire a settembre"
29 aprile 2020 11:30
Spadafora: "L'unico spiraglio per la ripresa della Serie A è la prudenza. L'alternativa? Lo stop come in Francia"
28 aprile 2020 20:34
Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"
28 aprile 2020 18:33
Il CONI ha consegnato a Spadafora il report per far ripartire lo sport in sicurezza
28 aprile 2020 15:43
Renzi: "Sono convinto che Vlahovic e Cutrone vogliano tornare a fare gol per la mia Fiorentina. Commisso..."
27 aprile 2020 11:14
Spadafora: “Via agli sport individuali. Calcio dal 18 maggio? Vedremo. Il protocollo FIGC...”
27 aprile 2020 08:53
Gravina: “Lavoriamo incessantemente. Calcio usato per polemiche infondate”
24 aprile 2020 12:10
Dal 4 maggio il via agli allenamenti soft. Ripresa del campionato? Non ci sono certezze
23 aprile 2020 10:25
Spadafora: "Nei prossimi giorni incontro con il Ministro della Salute per la ripartenza"
22 aprile 2020 18:35
Spadafora: "Spero di poter confermare la ripresa degli allenamenti a porte chiuse il 4 maggio"
16 aprile 2020 23:29
Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...
15 aprile 2020 17:32
Spadafora: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Franco Lauro"
14 aprile 2020 23:56
Spadafora scrive una lettera a Malagò: "Lo sport potrebbe ripartire il 4 maggio"
10 aprile 2020 22:38
Venerdì incontro Governo-FIGC: gli allenamenti riprenderanno a step. Isolamento doppio per chi viene dall'estero
05 aprile 2020 13:37
Spadafora: "C'è un piano straordinario per far ripartire lo sport a maggio. Sarà decisivo..."
02 aprile 2020 15:05
Nota AIC dopo la riunione con le squadre di Serie A: "Nei momenti difficili ognuno deve fare la sua parte"
31 marzo 2020 01:11
Gravina: "La priorità è finire i campionati. Sicuramente non riprenderanno prima di maggio"
30 marzo 2020 13:48
Tommasi: "Prendiamone atto, il campionato forse è già finito. Taglio degli stipendi? Cerchiamo una soluzione comune"
29 marzo 2020 23:45
Spadafora: "Impossibile riprendere il campionato il 3 maggio. Allenamenti? Bloccherò tutto anche ad aprile"
29 marzo 2020 11:51
Spadafora: "Serie A? Penso che non riprenderà. Eventualmente partite a porte chiuse"
27 marzo 2020 11:07
Spadafora: "Dobbiamo e vogliamo essere pronti per ripartire appena sarà possibile farlo"
26 marzo 2020 18:34
Spadafora: "L'attività motoria non è vietata per chi ha necessità ma chi può eviti di farla"
21 marzo 2020 00:08
Spadafora: "Serie A il 3 maggio? Non c'è certezza. Taglio agli ingaggi dei calciatori? Non è un tabù"
19 marzo 2020 01:14
Spadafora: "Penso che la Serie A possa riprendere il 3 maggio, vedremo se a porte aperte o chiuse"
18 marzo 2020 18:55
Coronavirus, stato di crisi per il calcio: accolta la richiesta della FIGC, sospese le varie scadenze. I dettagli
16 marzo 2020 18:39
Serie A, se il campionato non riprende danni da 430 milioni: il calcio chiede aiuto al governo
15 marzo 2020 14:33
Spadafora: "La Serie A riprenderà finita l'emergenza, speriamo verso metà aprile"
13 marzo 2020 22:43
Spadafora: "Pensavo di sospendere la Serie A già sabato. Aiuteremo anche il mondo del calcio"
12 marzo 2020 12:54
Di Maio: “Spadafora ha ragione, bisogna fermare il calcio per evitare altri contagi”
09 marzo 2020 14:07
Malagò: "Martedì se la Federcalcio è contraria alla Lega, quest'ultima verrà commissariata"
09 marzo 2020 11:02
Dal Pino: "Sono sbagliate le affermazioni di Spadafora, vuole scaricare le sue responsabilità"
08 marzo 2020 22:20
"Giocare a porte chiuse? Non sono d'accordo con la Lega Calcio. Martedì decideremo se sospendere il campionato"
08 marzo 2020 16:05
Direttore Sky Sport: "Spadafora non ha detto la verità, noi disponibili alle gare di Serie A in chiaro"
08 marzo 2020 14:40
Spadafora apre alla Serie A in chiaro, forse poteva arrivare l'ok della Lega ma Sky dice no
07 marzo 2020 23:01
Partite di Serie A in chiaro? C'era il sì della FIGC ma in serata la Lega ha detto no
06 marzo 2020 23:58
Ministro Sport: “Si va verso la decisione di giocare la Serie A a porte chiuse”
04 marzo 2020 14:32
Corriere della Sera, spuntano le telefonate di Agnelli al ministro per far rinviare le partite. Anche l'Udinese coinvolta
02 marzo 2020 13:55
Pressing sul presidente della Serie A tra interessi, telefonate e sospetti
01 marzo 2020 12:12
Spadafora: "I vertici hanno voluto il rinvio, ora la Lega deve dare regolarità al campionato"
01 marzo 2020 11:53
Spadafora: "Inaccettabile giudicare le scelte secondo una visione di parte"
01 marzo 2020 00:18
Ministro Sport: "Il rinvio dei match è stata una decisione autonoma"
29 febbraio 2020 17:18
Ore decisive: le partite a porte chiuse rischiano il rinvio perchè sarebbero "un brutto spot"
29 febbraio 2020 11:11
Spadafora: "Vogliamo far ripartire lo sport garantendo la salute. Proporrò misure specifiche"
28 febbraio 2020 22:49
Spadafora: "Si disputeranno le gare a porte chiuse nelle sei regioni interessate dal Coronavirus"
25 febbraio 2020 19:11
Ministro Sport: "Delle partite verranno disputate a porte chiuse"
25 febbraio 2020 00:48
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