Labaro Viola

Notizie Spadafora Fiorentina

Spadafora: "Non so se il campionato di Serie A finirà. La Lega inizi a pensare anche a piano B o C"

20 ottobre 2020 18:15

Spadafora contro Ronaldo: "La notorietà non lo autorizza ad essere arrogante, rispetti le istituzioni"

16 ottobre 2020 23:36

Ronaldo replica ancora a Spadafora: "sto rispettando il protocollo quello che dice sono bugie"

16 ottobre 2020 19:56

Spadafora su Ronaldo: "Se ha violato il protocollo? Sì, se non ci sono state delle autorizzazioni"

15 ottobre 2020 17:51

L'annuncio di Spadafora: "Stop al calcio amatoriale, va avanti il dilettantistico. Nelle prossime settimane..."

13 ottobre 2020 11:11

Spadafora: "No allo stop del campionato ma consiglio di ragionare su playoff e playout"

06 ottobre 2020 09:37

Spadafora annuncia: "Da oggi tamponi obbligatori solo nelle 48 ore prima della partita"

25 settembre 2020 21:07

Spadafora: "Domani nuovo protocollo per riapertura stadi, l'obiettivo è riavere i tifosi"

23 settembre 2020 19:04

Gravina: "Nuovo DPCM? Passo importante per ripartire. Vogliamo consentire ai tifosi di esserci in sicurezza"

09 agosto 2020 16:51

Spadafora: "Riapertura degli stadi a settembre? Semplici fughe fuori dalla realtà"

31 luglio 2020 17:43

Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"

28 luglio 2020 17:06

Spadafora annuncia: "Da settembre tornano i tifosi allo stadio"

24 luglio 2020 13:57

Spadafora: "I tifosi non potranno tornare allo stadio prima di settembre. Serve pianificare bene"

16 luglio 2020 18:42

Nuovi stadi, Testo unico sullo sport, meno burocrazia per aiutare la costruzione

11 luglio 2020 12:04

Spadafora euforico per l'accordo sugli highlights: "Grazie a Sky e Dazn tutti vedranno i gol a fine partita"

26 giugno 2020 20:43

Spadafora: "C'è il via libera negli stadi, potranno entrare 70 giornalisti e 30 fotografi"

20 giugno 2020 19:27

Calcio in chiaro? Manca ancora l'accordo. La volontà comune c'è ma non l'intesa

19 giugno 2020 00:40

Spadafora: "Accordi sul calcio in chiaro ad un passo". A fine gara highlights su Rai e Mediaset

17 giugno 2020 22:28

L'annuncio di Spadafora: "Calcio in chiaro? Sfida difficile ma ci stiamo riuscendo"

16 giugno 2020 12:26

CorSport, Serie A in chiaro? Accordo vicino. Una partita su TV8 e una su DAZN per i primi 2-3 turni

11 giugno 2020 11:49

Spadafora: “Giusto che il calcio riparta. Entro agosto la riforma dello sport”

29 maggio 2020 17:52

Diritti tv, Sky e Lega procedono per vie legali: le ultime 5 giornate rischiano di essere oscurate

29 maggio 2020 11:24

Sky Sport, la Coppa Italia si disputerà in 4 giorni. Fiorentina-Brescia si giocherà il 27 giugno

28 maggio 2020 22:00

Gazzetta, Serie A femminile verso la ripartenza? Giovedì la decisione ma filtra ottimismo

26 maggio 2020 13:47

Lega Serie A, proposta la ripartenza il 13 o 20 giugno con i recuperi della 25ª giornata

25 maggio 2020 19:49

Spadafora: "La Serie A può riprendere o il 13 o il 20 giugno. Giovedì ho convocato Lega e FIGC, decideremo"

25 maggio 2020 01:48

Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS

21 maggio 2020 16:16

Spadafora: "La Serie A potrà ripartire il 13 giugno se la curva dei contagi scenderà"

19 maggio 2020 16:06

Spadafora: "Ripresa del campionato il 13 giugno? Non è una data certa ma lo spero"

17 maggio 2020 00:19

Spadafora: “Quarantena per tutta la squadra? Pronti a rivedere questo vincolo”

16 maggio 2020 10:11

Spadafora: "Gravina ha accolto le modifiche del Comitato Scientifico: allenamenti dal 18 maggio"

13 maggio 2020 17:36

Gazzetta, Oggi il nuovo protocollo al Ministro dello Sport: corsa contro il tempo!

13 maggio 2020 12:49

Gazzetta, Serie A, arriverà l'ok per gli allenamenti in gruppo: ecco le prossime tappe per la ripresa della Serie A

10 maggio 2020 09:44

Spadafora: "Nelle prossime ore arriverà il parere del Comitato Scientifico sul protocollo della FIGC"

09 maggio 2020 22:04

Zazzaroni: "Chiesa? Se va via dalla Fiorentina rischia di fare la fine di Bernardeschi"

09 maggio 2020 21:42

Spadafora: "Gli ultimi contagi non fanno ben sperare per la ripresa del campionato"

09 maggio 2020 15:07

Spadafora: "Spero che la FIGC e il Comitato Scientifico abbiano risolto la questione del protocollo"

08 maggio 2020 00:05

Meloni al CorSport: "Spadafora egoista. Per i calciatori il Coronavirus è un ostacolo affrontabile"

06 maggio 2020 12:11

Spadafora: "Farò di tutto per far ripartire il campionato ma la decisione spetta al governo"

05 maggio 2020 11:53

Valentini: "A Spadafora manca competenza e coerenza. Il Governo si assuma la responsabilità di decidere"

04 maggio 2020 15:38

Pasqualin su Spadafora: "È inadeguato, dovrebbe tutelare il calcio invece così lo rovina"

04 maggio 2020 15:29

Renzi: "Spadafora dice che non si parla del calcio. Chi lo ha detto? In democrazia si decide tutti"

04 maggio 2020 15:12

Spadafora cambia idea: "Da lunedì allenamenti anche per gli sport di squadra. La palla passa al comitato tecnico scientifico"

02 maggio 2020 23:55

Bucchioni: "Probabile il campionato si chiuda qua. Panchina viola? Se si vuole Champions serve tecnico top"

02 maggio 2020 16:35

Spadafora: "Finita l'emergenza Coronavirus, mi occuperò della riforma dello sport"

02 maggio 2020 11:59

Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina

01 maggio 2020 12:27

Esclusiva Sabatini: "Spalletti allenerà la Fiorentina, lotta con il Milan per prenderlo. Spadafora non conosce il calcio, è impreparato"

29 aprile 2020 14:30

Spadafora: "Sarebbe meglio imitare la Francia e ripartire a settembre"

29 aprile 2020 11:30

Spadafora: "L'unico spiraglio per la ripresa della Serie A è la prudenza. L'alternativa? Lo stop come in Francia"

28 aprile 2020 20:34

Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"

28 aprile 2020 18:33

Il CONI ha consegnato a Spadafora il report per far ripartire lo sport in sicurezza

28 aprile 2020 15:43

Renzi: "Sono convinto che Vlahovic e Cutrone vogliano tornare a fare gol per la mia Fiorentina. Commisso..."

27 aprile 2020 11:14

Spadafora: “Via agli sport individuali. Calcio dal 18 maggio? Vedremo. Il protocollo FIGC...”

27 aprile 2020 08:53

Gravina: “Lavoriamo incessantemente. Calcio usato per polemiche infondate”

24 aprile 2020 12:10

Dal 4 maggio il via agli allenamenti soft. Ripresa del campionato? Non ci sono certezze

23 aprile 2020 10:25

Spadafora: "Nei prossimi giorni incontro con il Ministro della Salute per la ripartenza"

22 aprile 2020 18:35

Spadafora: "Spero di poter confermare la ripresa degli allenamenti a porte chiuse il 4 maggio"

16 aprile 2020 23:29

Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...

15 aprile 2020 17:32

Spadafora: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Franco Lauro"

14 aprile 2020 23:56

Spadafora scrive una lettera a Malagò: "Lo sport potrebbe ripartire il 4 maggio"

10 aprile 2020 22:38

Venerdì incontro Governo-FIGC: gli allenamenti riprenderanno a step. Isolamento doppio per chi viene dall'estero

05 aprile 2020 13:37

Spadafora: "C'è un piano straordinario per far ripartire lo sport a maggio. Sarà decisivo..."

02 aprile 2020 15:05

Nota AIC dopo la riunione con le squadre di Serie A: "Nei momenti difficili ognuno deve fare la sua parte"

31 marzo 2020 01:11

Gravina: "La priorità è finire i campionati. Sicuramente non riprenderanno prima di maggio"

30 marzo 2020 13:48

Tommasi: "Prendiamone atto, il campionato forse è già finito. Taglio degli stipendi? Cerchiamo una soluzione comune"

29 marzo 2020 23:45

Spadafora: "Impossibile riprendere il campionato il 3 maggio. Allenamenti? Bloccherò tutto anche ad aprile"

29 marzo 2020 11:51

Spadafora: "Serie A? Penso che non riprenderà. Eventualmente partite a porte chiuse"

27 marzo 2020 11:07

Spadafora: "Dobbiamo e vogliamo essere pronti per ripartire appena sarà possibile farlo"

26 marzo 2020 18:34

Spadafora: "L'attività motoria non è vietata per chi ha necessità ma chi può eviti di farla"

21 marzo 2020 00:08

Spadafora: "Serie A il 3 maggio? Non c'è certezza. Taglio agli ingaggi dei calciatori? Non è un tabù"

19 marzo 2020 01:14

Spadafora: "Penso che la Serie A possa riprendere il 3 maggio, vedremo se a porte aperte o chiuse"

18 marzo 2020 18:55

Coronavirus, stato di crisi per il calcio: accolta la richiesta della FIGC, sospese le varie scadenze. I dettagli

16 marzo 2020 18:39

Serie A, se il campionato non riprende danni da 430 milioni: il calcio chiede aiuto al governo

15 marzo 2020 14:33

Spadafora: "La Serie A riprenderà finita l'emergenza, speriamo verso metà aprile"

13 marzo 2020 22:43

Spadafora: "Pensavo di sospendere la Serie A già sabato. Aiuteremo anche il mondo del calcio"

12 marzo 2020 12:54

Di Maio: “Spadafora ha ragione, bisogna fermare il calcio per evitare altri contagi”

09 marzo 2020 14:07

Malagò: "Martedì se la Federcalcio è contraria alla Lega, quest'ultima verrà commissariata"

09 marzo 2020 11:02

Dal Pino: "Sono sbagliate le affermazioni di Spadafora, vuole scaricare le sue responsabilità"

08 marzo 2020 22:20

"Giocare a porte chiuse? Non sono d'accordo con la Lega Calcio. Martedì decideremo se sospendere il campionato"

08 marzo 2020 16:05

Direttore Sky Sport: "Spadafora non ha detto la verità, noi disponibili alle gare di Serie A in chiaro"

08 marzo 2020 14:40

Spadafora apre alla Serie A in chiaro, forse poteva arrivare l'ok della Lega ma Sky dice no

07 marzo 2020 23:01

Partite di Serie A in chiaro? C'era il sì della FIGC ma in serata la Lega ha detto no

06 marzo 2020 23:58

Ministro Sport: “Si va verso la decisione di giocare la Serie A a porte chiuse”

04 marzo 2020 14:32

Corriere della Sera, spuntano le telefonate di Agnelli al ministro per far rinviare le partite. Anche l'Udinese coinvolta

02 marzo 2020 13:55

Pressing sul presidente della Serie A tra interessi, telefonate e sospetti

01 marzo 2020 12:12

Spadafora: "I vertici hanno voluto il rinvio, ora la Lega deve dare regolarità al campionato"

01 marzo 2020 11:53

Spadafora: "Inaccettabile giudicare le scelte secondo una visione di parte"

01 marzo 2020 00:18

Ministro Sport: "Il rinvio dei match è stata una decisione autonoma"

29 febbraio 2020 17:18

Ore decisive: le partite a porte chiuse rischiano il rinvio perchè sarebbero "un brutto spot"

29 febbraio 2020 11:11

Spadafora: "Vogliamo far ripartire lo sport garantendo la salute. Proporrò misure specifiche"

28 febbraio 2020 22:49

Spadafora: "Si disputeranno le gare a porte chiuse nelle sei regioni interessate dal Coronavirus"

25 febbraio 2020 19:11

Ministro Sport: "Delle partite verranno disputate a porte chiuse"

25 febbraio 2020 00:48

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