A Omnibus su La7 ha parlato il ministro dello sport Spadafora: “Vedo un sentiero sempre più stretto. La Francia ha deciso di fermarsi e non è stato l’unico Paese a farlo. Si tratta di una scelta importante che potremmo anche seguire, se diventasse una linea guida europea. Se io fossi nei presidenti delle società di calcio, penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovo campionato che dovrà partire a fine estate”.