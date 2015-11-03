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Notizie Calcio Fiorentina

Corriere dello Sport rivela: "Saputo vuole proseguire con Italiano. In caso di divorzio Grosso o Pioli"

23 aprile 2026 14:10

Bocci: "Se stasera la Fiorentina passasse il turno la Società potrebbe pensare di ringraziare Vanoli"

16 aprile 2026 19:55

Velasco: "Yamal in Italia non giocherebbe titolare. Non piacciono i giovani perché vediamo solo difetti"

16 aprile 2026 19:31

Simonelli preoccupato per Euro 2032: "Sui nuovi stadi siamo indietro a tutto il resto d'Europa"

16 aprile 2026 18:50

Calcio, i fedelissimi non bastano, regole vecchie e gioco troppo lento allontanano i giovani

07 dicembre 2024 22:44

I brand calcistici più forti in italia: La Fiorentina è al quindicesimo posto, real al top, l’inter sorpassa Il milan

26 gennaio 2024 23:30

Il calcio ha vinto la sua battaglia, il Governo si piega: il Decreto Crescita resta. Agevolazioni fiscali

17 ottobre 2023 16:31

Caos Decreto Crescita sugli ingaggi dei calciatori. Il Governo cancella, il calcio si ribella per averlo

17 ottobre 2023 16:06

Dal 2030 saranno vietati i campi in erba sintetica, una batosta per lo sport. Microplastiche pericolose

16 ottobre 2023 14:55

94 milioni di eredità da Pelè alla sua famiglia, tutti grazie agli sponsor. Nel 1974 finì sul lastrico

30 dicembre 2022 13:31

La denuncia di una calciatrice: "Sono incinta e la mia società non vuole pagarmi lo stipendio"

21 dicembre 2022 14:29

Duecento morti per una partita di calcio in Indonesia. Finirà l’odio nel calcio?

02 ottobre 2022 10:20

Jovic alla Fiorentina per due stagioni a titolo gratuito. Ingaggio a metà con il Real Madrid

05 luglio 2022 00:57

Caressa sta con Rocco: "Le commissioni sono troppo alte e rendono il calcio non sostenibile"

19 giugno 2022 01:21

Quale futuro per il calcio italiano

12 maggio 2022 06:43

Svolta epocale nel calcio: la FIFA lancia Fifa+. Gratis sul web le partite da tutto il mondo

13 aprile 2022 21:55

Dal 10 gennaio solo i vaccinati con almeno due dosi e i guariti potranno giocare a calcio

30 dicembre 2021 13:01

Pioli lancia la sua proposta: "Quando superi metà campo non puoi più passare indietro"

25 settembre 2021 12:01

Italiano: “Gambe e testa cariche. Dobbiamo lavorare di squadra, possiamo fare strada”

20 luglio 2021 19:29

Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana

31 marzo 2021 13:58

Piange il mondo del calcio, è morto Diego Armando Maradona. Arresto cardiorespiratorio

25 novembre 2020 17:21

Sky fa flop, perde più di 400 mila abbonati in pochi mesi. Gli italiani abbandonano

28 settembre 2020 20:15

Nuovi stadi, Testo unico sullo sport, meno burocrazia per aiutare la costruzione

11 luglio 2020 12:04

Gravina: "Quando la Francia ha detto stop al campionato ho avuto paura per la Serie A. Serve la riforma"

15 giugno 2020 12:27

Gravina: "La quarantena è eccessiva, spero che il Comitato Scientifico allenti le restrizioni"

11 giugno 2020 13:18

Spadafora: “Giusto che il calcio riparta. Entro agosto la riforma dello sport”

29 maggio 2020 17:52

Ceferin promette: "Presto i tifosi torneranno sugli spalti, basta visioni apocalittiche"

21 maggio 2020 13:47

Dilettanti e calcio giovanile, ripartenza difficile a settembre, ecco quando potrebbero riniziare

19 maggio 2020 13:35

Viola in prestito, Graciar si rompe la clavicola e finisce la stagione

17 maggio 2020 16:01

Spadafora: "Ripresa del campionato il 13 giugno? Non è una data certa ma lo spero"

17 maggio 2020 00:19

Gravina a lavoro per la ripresa: ad ore l’incontro decisivo con Giuseppe Conte

16 maggio 2020 14:21

Bundesliga, sabato riparte: vietati abbracci, strette di mano e... sputi

13 maggio 2020 16:39

Prandelli: "Il calcio non è una priorità, ma può essere un motivo di sollievo per tante persone"

13 maggio 2020 16:33

Tacconi: "Bisogna riprendere a giocare con il pubblico. Il virus è solo un influenza"

13 maggio 2020 16:22

Spadafora: "Gli ultimi contagi non fanno ben sperare per la ripresa del campionato"

09 maggio 2020 15:07

Sottogretaria Salute: "Ripartenza Serie A? Squadre in clausura è l'unica soluzione"

08 maggio 2020 20:39

Rivoluzione in serie B. Sarà a 40 squadre e la serie C diventa non professionistica. I dettagli

05 maggio 2020 14:47

Spadafora: "Farò di tutto per far ripartire il campionato ma la decisione spetta al governo"

05 maggio 2020 11:53

Galli: "Calcio? In questi giorni arriverà l'ufficialità della fine del campionato, è finito dentro battaglie politiche"

04 maggio 2020 15:45

Sky Sport, slitta il comunicato della Lega Serie A sulla ripresa: non c'è l'accordo tra i club

30 aprile 2020 00:12

Spadafora: "Sarebbe meglio imitare la Francia e ripartire a settembre"

29 aprile 2020 11:30

Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"

28 aprile 2020 18:33

Gazzetta, La Serie A studia un piano B: classifica congelata, retrocessioni, sconto diritti tv e taglio stipendi

28 aprile 2020 11:48

La proposta della FIFA che dovrà approvare l'IFAB: 5 sostituzioni per la ripresa del campionato

27 aprile 2020 18:31

Lotito: "Juventus, giochiamoci lo scudetto in una partita secca. Ripartiamo con le giuste precauzioni"

27 aprile 2020 11:27

Gazzetta, La Serie A potrebbe ripartire il 13-14 giugno. Spunta di nuovo l'ipotesi playoff e playout se...

27 aprile 2020 11:20

Renzi: "Sono convinto che Vlahovic e Cutrone vogliano tornare a fare gol per la mia Fiorentina. Commisso..."

27 aprile 2020 11:14

Spadafora: “Via agli sport individuali. Calcio dal 18 maggio? Vedremo. Il protocollo FIGC...”

27 aprile 2020 08:53

Valcareggi: "Il calcio è sempre stato privilegiato. Prossimo campionato? Dovrà iniziare massimo a metà settembre"

22 aprile 2020 19:20

La proposta, i campionati inizieranno a novembre fino al 2024 in tutte le nazioni

22 aprile 2020 14:38

Dott. Baldereschi: "Ripartenza del calcio? Col buon senso basterebbe un tampone a calciatore"

21 aprile 2020 19:58

Burioni: "Impossibile far andare la gente allo stadio, la scienza non può fare magie"

21 aprile 2020 13:46

Ministro Speranza: "Calcio? È l'ultimo dei miei problemi. Ora le priorità sono altre"

20 aprile 2020 13:18

Repubblica, Qual è il vero ostacolo alla ripartenza del calcio? Trovare i tamponi per tutti

20 aprile 2020 12:24

Gravina: "Mai presa in considerazione l'idea di non ripartire. Non posso essere il becchino del calcio"

20 aprile 2020 00:56

Briatore: "L'operaio per mille euro al mese può ripartire mentre i calciatori iper tutelati e miliardari no?"

18 aprile 2020 13:38

Rezza dell'ISS: "Ripresa del calcio il 4 maggio? Non sono favorevole, il rischio di contagio è alto"

13 aprile 2020 20:07

Spadafora: "C'è un piano straordinario per far ripartire lo sport a maggio. Sarà decisivo..."

02 aprile 2020 15:05

Spadafora: "Serie A? Penso che non riprenderà. Eventualmente partite a porte chiuse"

27 marzo 2020 11:07

Prandelli: "Stiamo vivendo la terza guerra mondiale, il calcio è l'ultimo dei miei pensieri"

27 marzo 2020 10:47

Cois: "Ho smesso di giocare presto. Tutto è nato da quel maledetto Arsenal-Fiorentina quando..."

25 marzo 2020 18:55

Gazzetta, L'ipotesi della UEFA: si valuta la sospensione del Fair Play Finanziario per un anno

20 marzo 2020 12:13

Coronavirus, stato di crisi per il calcio: accolta la richiesta della FIGC, sospese le varie scadenze. I dettagli

16 marzo 2020 18:39

Malagò: "Un obbligo fermare lo sport, spero che all'estero ci seguano. Il 23 marzo..."

13 marzo 2020 01:30

Conte: "Stanziati 25 miliardi per l'emergenza. Se aiuteremo il calcio? Non lo sappiamo ancora"

11 marzo 2020 12:48

Di Maio: “Spadafora ha ragione, bisogna fermare il calcio per evitare altri contagi”

09 marzo 2020 14:07

Tardelli: "Nessuno ha interpellato i calciatori, qui c'è di mezzo la salute non solo i soldi"

05 marzo 2020 14:26

Conte si defila: "Calcio? Deciderà la Lega se si giocherà a porte chiuse o se si opterà per i rinvii"

04 marzo 2020 12:40

Basile: "I dirigenti non sono autonomi, esiste un potere feudale. Commisso..."

01 marzo 2020 00:39

Vic. UEFA: "Coronavirus? Il calcio si fermerà solo se la situazione dovesse precipitare"

25 febbraio 2020 13:42

Malagò: "Il governo ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare a porte chiuse ma per le gare di oggi...."

23 febbraio 2020 18:41

In Lombardia rimandate tutte le partite di serie C e dei dilettanti per il pericolo Coronavirus. Le ultime

22 febbraio 2020 15:13

In Scozia vietati i colpi di testa ai minori di 12 anni per combattere la demenza. In Italia invece...

16 gennaio 2020 23:44

Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"

18 gennaio 2019 18:03

IL CALCIO DI GIGI RADICE, UN ESEMPIO PER TUTTI. ANCHE PER PIOLI... L'OPINIONE DI STEFANO BORGI

08 dicembre 2018 00:44

Cecchi Gori: "Il calcio è marcio, ci hanno spedito in B, per dispetto ho venduto Batistuta alla Roma"

18 novembre 2018 12:26

Hugo Aine choc: "Perché io non sono morto e Astori e gli altri sì? Nel calcio servono più controlli"

25 maggio 2018 15:18

Ricorso respinto, confermata per Moggi la radiazione dal mondo del calcio

16 marzo 2018 22:45

"Una vita in gioco: l'amore, il calcio e la Sla". Esce il libro su Chantal e Stefano Borgonovo

30 gennaio 2018 10:38

Veretout: "Calcio italiano tattico all'estremo, quanto studiamo! Contro la Lazio appuntamento importante, siamo pronti..."

26 dicembre 2017 15:40

Elogio del Piolismo: il calcio d'altri tempi che ha imbrigliato la grande bellezza del Sarrismo

11 dicembre 2017 16:09

Antognoni mette i brividi: "Chiesa? Speriamo resti in viola, ma nel calcio non si sa mai"

10 dicembre 2017 16:45

Provaci ancora, Fiorentina! Muro viola e ripartenze, per mandare in tilt il calcio champagne di Sarri

09 dicembre 2017 15:48

Ferrara scrive: Repka e gli altri "scomparsi". Storie oltre il limite dopo il calcio giocato

30 novembre 2017 17:35

Gran galà del calcio: Guagni della Fiorentina Women's eletta come miglior calciatrice del 2017

28 novembre 2017 14:43

Tifoso Samb in coma con fratture craniche ed ematomi cerebrali, per la Digos è solo caduto

21 novembre 2017 22:07

Osvaldo: ''Il calcio è malato, tutta una menzogna. I tifosi? Se perdi ti lanciano le pietre,ridicolo. Meglio la musica..."

13 novembre 2017 14:12

Quando la generosità non basta: cuore Fiorentina, ma la Roma è più forte. Il calcio si spiega da solo...

06 novembre 2017 11:45

Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente''

05 settembre 2017 16:32

Bucchioni: "Della Valle, frattura insanabile col calcio. Ma ecco perché conviene tenere alto il livello della Fiorentina"

11 luglio 2017 14:24

Si pensa alla rivoluzione del calcio, partite da 60 minuti e tempo effettivo di gioco

20 giugno 2017 00:53

Le mani della Camorra sulla serie B. Indagato anche Izzo del Genoa ora in Nazionale

23 maggio 2016 11:22

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