Notizie Calcio Fiorentina

Corriere dello Sport rivela: "Saputo vuole proseguire con Italiano. In caso di divorzio Grosso o Pioli"
23 aprile 2026 14:10
Bocci: "Se stasera la Fiorentina passasse il turno la Società potrebbe pensare di ringraziare Vanoli"
16 aprile 2026 19:55
Velasco: "Yamal in Italia non giocherebbe titolare. Non piacciono i giovani perché vediamo solo difetti"
16 aprile 2026 19:31
Simonelli preoccupato per Euro 2032: "Sui nuovi stadi siamo indietro a tutto il resto d'Europa"
16 aprile 2026 18:50
Calcio, i fedelissimi non bastano, regole vecchie e gioco troppo lento allontanano i giovani
07 dicembre 2024 22:44
I brand calcistici più forti in italia: La Fiorentina è al quindicesimo posto, real al top, l’inter sorpassa Il milan
26 gennaio 2024 23:30
Il calcio ha vinto la sua battaglia, il Governo si piega: il Decreto Crescita resta. Agevolazioni fiscali
17 ottobre 2023 16:31
Caos Decreto Crescita sugli ingaggi dei calciatori. Il Governo cancella, il calcio si ribella per averlo
17 ottobre 2023 16:06
Dal 2030 saranno vietati i campi in erba sintetica, una batosta per lo sport. Microplastiche pericolose
16 ottobre 2023 14:55
94 milioni di eredità da Pelè alla sua famiglia, tutti grazie agli sponsor. Nel 1974 finì sul lastrico
30 dicembre 2022 13:31
La denuncia di una calciatrice: "Sono incinta e la mia società non vuole pagarmi lo stipendio"
21 dicembre 2022 14:29
Duecento morti per una partita di calcio in Indonesia. Finirà l’odio nel calcio?
02 ottobre 2022 10:20
Jovic alla Fiorentina per due stagioni a titolo gratuito. Ingaggio a metà con il Real Madrid
05 luglio 2022 00:57
Caressa sta con Rocco: "Le commissioni sono troppo alte e rendono il calcio non sostenibile"
19 giugno 2022 01:21
Quale futuro per il calcio italiano
12 maggio 2022 06:43
Svolta epocale nel calcio: la FIFA lancia Fifa+. Gratis sul web le partite da tutto il mondo
13 aprile 2022 21:55
Dal 10 gennaio solo i vaccinati con almeno due dosi e i guariti potranno giocare a calcio
30 dicembre 2021 13:01
Pioli lancia la sua proposta: "Quando superi metà campo non puoi più passare indietro"
25 settembre 2021 12:01
Italiano: “Gambe e testa cariche. Dobbiamo lavorare di squadra, possiamo fare strada”
20 luglio 2021 19:29
Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana
31 marzo 2021 13:58
Piange il mondo del calcio, è morto Diego Armando Maradona. Arresto cardiorespiratorio
25 novembre 2020 17:21
Sky fa flop, perde più di 400 mila abbonati in pochi mesi. Gli italiani abbandonano
28 settembre 2020 20:15
Nuovi stadi, Testo unico sullo sport, meno burocrazia per aiutare la costruzione
11 luglio 2020 12:04
Gravina: "Quando la Francia ha detto stop al campionato ho avuto paura per la Serie A. Serve la riforma"
15 giugno 2020 12:27
Gravina: "La quarantena è eccessiva, spero che il Comitato Scientifico allenti le restrizioni"
11 giugno 2020 13:18
Spadafora: “Giusto che il calcio riparta. Entro agosto la riforma dello sport”
29 maggio 2020 17:52
Ceferin promette: "Presto i tifosi torneranno sugli spalti, basta visioni apocalittiche"
21 maggio 2020 13:47
Dilettanti e calcio giovanile, ripartenza difficile a settembre, ecco quando potrebbero riniziare
19 maggio 2020 13:35
Viola in prestito, Graciar si rompe la clavicola e finisce la stagione
17 maggio 2020 16:01
Spadafora: "Ripresa del campionato il 13 giugno? Non è una data certa ma lo spero"
17 maggio 2020 00:19
Gravina a lavoro per la ripresa: ad ore l’incontro decisivo con Giuseppe Conte
16 maggio 2020 14:21
Bundesliga, sabato riparte: vietati abbracci, strette di mano e... sputi
13 maggio 2020 16:39
Prandelli: "Il calcio non è una priorità, ma può essere un motivo di sollievo per tante persone"
13 maggio 2020 16:33
Tacconi: "Bisogna riprendere a giocare con il pubblico. Il virus è solo un influenza"
13 maggio 2020 16:22
Spadafora: "Gli ultimi contagi non fanno ben sperare per la ripresa del campionato"
09 maggio 2020 15:07
Sottogretaria Salute: "Ripartenza Serie A? Squadre in clausura è l'unica soluzione"
08 maggio 2020 20:39
Rivoluzione in serie B. Sarà a 40 squadre e la serie C diventa non professionistica. I dettagli
05 maggio 2020 14:47
Spadafora: "Farò di tutto per far ripartire il campionato ma la decisione spetta al governo"
05 maggio 2020 11:53
Galli: "Calcio? In questi giorni arriverà l'ufficialità della fine del campionato, è finito dentro battaglie politiche"
04 maggio 2020 15:45
Sky Sport, slitta il comunicato della Lega Serie A sulla ripresa: non c'è l'accordo tra i club
30 aprile 2020 00:12
Spadafora: "Sarebbe meglio imitare la Francia e ripartire a settembre"
29 aprile 2020 11:30
Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"
28 aprile 2020 18:33
Gazzetta, La Serie A studia un piano B: classifica congelata, retrocessioni, sconto diritti tv e taglio stipendi
28 aprile 2020 11:48
La proposta della FIFA che dovrà approvare l'IFAB: 5 sostituzioni per la ripresa del campionato
27 aprile 2020 18:31
Lotito: "Juventus, giochiamoci lo scudetto in una partita secca. Ripartiamo con le giuste precauzioni"
27 aprile 2020 11:27
Gazzetta, La Serie A potrebbe ripartire il 13-14 giugno. Spunta di nuovo l'ipotesi playoff e playout se...
27 aprile 2020 11:20
Renzi: "Sono convinto che Vlahovic e Cutrone vogliano tornare a fare gol per la mia Fiorentina. Commisso..."
27 aprile 2020 11:14
Spadafora: “Via agli sport individuali. Calcio dal 18 maggio? Vedremo. Il protocollo FIGC...”
27 aprile 2020 08:53
Valcareggi: "Il calcio è sempre stato privilegiato. Prossimo campionato? Dovrà iniziare massimo a metà settembre"
22 aprile 2020 19:20
La proposta, i campionati inizieranno a novembre fino al 2024 in tutte le nazioni
22 aprile 2020 14:38
Dott. Baldereschi: "Ripartenza del calcio? Col buon senso basterebbe un tampone a calciatore"
21 aprile 2020 19:58
Burioni: "Impossibile far andare la gente allo stadio, la scienza non può fare magie"
21 aprile 2020 13:46
Ministro Speranza: "Calcio? È l'ultimo dei miei problemi. Ora le priorità sono altre"
20 aprile 2020 13:18
Repubblica, Qual è il vero ostacolo alla ripartenza del calcio? Trovare i tamponi per tutti
20 aprile 2020 12:24
Gravina: "Mai presa in considerazione l'idea di non ripartire. Non posso essere il becchino del calcio"
20 aprile 2020 00:56
Briatore: "L'operaio per mille euro al mese può ripartire mentre i calciatori iper tutelati e miliardari no?"
18 aprile 2020 13:38
Rezza dell'ISS: "Ripresa del calcio il 4 maggio? Non sono favorevole, il rischio di contagio è alto"
13 aprile 2020 20:07
Spadafora: "C'è un piano straordinario per far ripartire lo sport a maggio. Sarà decisivo..."
02 aprile 2020 15:05
Spadafora: "Serie A? Penso che non riprenderà. Eventualmente partite a porte chiuse"
27 marzo 2020 11:07
Prandelli: "Stiamo vivendo la terza guerra mondiale, il calcio è l'ultimo dei miei pensieri"
27 marzo 2020 10:47
Cois: "Ho smesso di giocare presto. Tutto è nato da quel maledetto Arsenal-Fiorentina quando..."
25 marzo 2020 18:55
Gazzetta, L'ipotesi della UEFA: si valuta la sospensione del Fair Play Finanziario per un anno
20 marzo 2020 12:13
Coronavirus, stato di crisi per il calcio: accolta la richiesta della FIGC, sospese le varie scadenze. I dettagli
16 marzo 2020 18:39
Malagò: "Un obbligo fermare lo sport, spero che all'estero ci seguano. Il 23 marzo..."
13 marzo 2020 01:30
Conte: "Stanziati 25 miliardi per l'emergenza. Se aiuteremo il calcio? Non lo sappiamo ancora"
11 marzo 2020 12:48
Di Maio: “Spadafora ha ragione, bisogna fermare il calcio per evitare altri contagi”
09 marzo 2020 14:07
Tardelli: "Nessuno ha interpellato i calciatori, qui c'è di mezzo la salute non solo i soldi"
05 marzo 2020 14:26
Conte si defila: "Calcio? Deciderà la Lega se si giocherà a porte chiuse o se si opterà per i rinvii"
04 marzo 2020 12:40
Basile: "I dirigenti non sono autonomi, esiste un potere feudale. Commisso..."
01 marzo 2020 00:39
Vic. UEFA: "Coronavirus? Il calcio si fermerà solo se la situazione dovesse precipitare"
25 febbraio 2020 13:42
Malagò: "Il governo ha preso in considerazione l'ipotesi di giocare a porte chiuse ma per le gare di oggi...."
23 febbraio 2020 18:41
In Lombardia rimandate tutte le partite di serie C e dei dilettanti per il pericolo Coronavirus. Le ultime
22 febbraio 2020 15:13
In Scozia vietati i colpi di testa ai minori di 12 anni per combattere la demenza. In Italia invece...
16 gennaio 2020 23:44
Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"
18 gennaio 2019 18:03
IL CALCIO DI GIGI RADICE, UN ESEMPIO PER TUTTI. ANCHE PER PIOLI... L'OPINIONE DI STEFANO BORGI
08 dicembre 2018 00:44
Cecchi Gori: "Il calcio è marcio, ci hanno spedito in B, per dispetto ho venduto Batistuta alla Roma"
18 novembre 2018 12:26
Hugo Aine choc: "Perché io non sono morto e Astori e gli altri sì? Nel calcio servono più controlli"
25 maggio 2018 15:18
Ricorso respinto, confermata per Moggi la radiazione dal mondo del calcio
16 marzo 2018 22:45
"Una vita in gioco: l'amore, il calcio e la Sla". Esce il libro su Chantal e Stefano Borgonovo
30 gennaio 2018 10:38
Veretout: "Calcio italiano tattico all'estremo, quanto studiamo! Contro la Lazio appuntamento importante, siamo pronti..."
26 dicembre 2017 15:40
Elogio del Piolismo: il calcio d'altri tempi che ha imbrigliato la grande bellezza del Sarrismo
11 dicembre 2017 16:09
Antognoni mette i brividi: "Chiesa? Speriamo resti in viola, ma nel calcio non si sa mai"
10 dicembre 2017 16:45
Provaci ancora, Fiorentina! Muro viola e ripartenze, per mandare in tilt il calcio champagne di Sarri
09 dicembre 2017 15:48
Ferrara scrive: Repka e gli altri "scomparsi". Storie oltre il limite dopo il calcio giocato
30 novembre 2017 17:35
Gran galà del calcio: Guagni della Fiorentina Women's eletta come miglior calciatrice del 2017
28 novembre 2017 14:43
Tifoso Samb in coma con fratture craniche ed ematomi cerebrali, per la Digos è solo caduto
21 novembre 2017 22:07
Osvaldo: ''Il calcio è malato, tutta una menzogna. I tifosi? Se perdi ti lanciano le pietre,ridicolo. Meglio la musica..."
13 novembre 2017 14:12
Quando la generosità non basta: cuore Fiorentina, ma la Roma è più forte. Il calcio si spiega da solo...
06 novembre 2017 11:45
Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente''
05 settembre 2017 16:32
Bucchioni: "Della Valle, frattura insanabile col calcio. Ma ecco perché conviene tenere alto il livello della Fiorentina"
11 luglio 2017 14:24
Si pensa alla rivoluzione del calcio, partite da 60 minuti e tempo effettivo di gioco
20 giugno 2017 00:53
Le mani della Camorra sulla serie B. Indagato anche Izzo del Genoa ora in Nazionale
23 maggio 2016 11:22
Archivio