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Antognoni mette i brividi: "Chiesa? Speriamo resti in viola, ma nel calcio non si sa mai"

Prima della sfida di oggi al Napoli, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sport  “Questo calo del Napoli è solo di risultati nelle ultime gare, ma il gioco è sempr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2017 16:45
Antognoni mette i brividi: "Chiesa? Speriamo resti in viola, ma nel calcio non si sa mai" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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Prima della sfida di oggi al Napoli, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sport  “Questo calo del Napoli è solo di risultati nelle ultime gare, ma il gioco è sempre brillante e temibile. Veniamo qui timorosi ma speranzosi di poter fare il nostro gioco e poter allungare la nostra scia di risultati. Ci auguriamo che Chiesa possa dare un dispiacere ad Aurelio De Laurentiis, suo estimatore. Ma è un giocatore che piace a mezza Europa, la nostra volontà e quella del giocatore è di trattenerlo il più a lungo possibile anche se nel calcio non si sa mai come va a finire”.

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