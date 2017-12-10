Antognoni mette i brividi: "Chiesa? Speriamo resti in viola, ma nel calcio non si sa mai"

Prima della sfida di oggi al Napoli, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sport “Questo calo del Napoli è solo di risultati nelle ultime gare, ma il gioco è sempr...

Prima della sfida di oggi al Napoli, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Premium Sport “Questo calo del Napoli è solo di risultati nelle ultime gare, ma il gioco è sempre brillante e temibile. Veniamo qui timorosi ma speranzosi di poter fare il nostro gioco e poter allungare la nostra scia di risultati. Ci auguriamo che Chiesa possa dare un dispiacere ad Aurelio De Laurentiis, suo estimatore. Ma è un giocatore che piace a mezza Europa, la nostra volontà e quella del giocatore è di trattenerlo il più a lungo possibile anche se nel calcio non si sa mai come va a finire”.