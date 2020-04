“Il calcio deve riprendere – ha detto Claudio Lotito a La Repubblica – lo dico conto i miei interessi, noi siamo già in Champions League, io risparmierei 4 mesi di stipendi, parlo per il sistema calcistico. Dico che.. sfidiamo la Juventus, decidiamo lo scudetto con una partita secca. So che alcune società stanno preparando un’unico documento per mettere a nudo i rischi che esse corrono. Se si ripartisse giocheremmo tutti due partite a settimana, basta prendere le giuste precauzioni”.