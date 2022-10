Duecento morti per una partita di calcio in Indonesia. Finirà l’odio nel calcio?

sono almeno 200 i morti

Sono almeno 200 le persone morte nella partita di calcio indonesiana che è diventata uno dei peggiori disastri dello storia dello sport. Circa 180 sono i feriti, dopo che la squadra di casa Arema FC ha perso contro gli odiati rivali nello stadio sovraffollato sabato a Malang, East Java. A scatenare il tutto è l’invasione di campo dei tifosi usciti sconfitti per 3-2.

Mentre il panico si diffondeva, migliaia di persone hanno cercato la fuga verso le uscite dello stadio Kanjuruhan, dove molti hanno trovato la morte per soffocamento.

Un testimone oculare, chiamato Dwi, ha detto al sito web indonesiano Kompas che “ha visto molte persone essere calpestate” nella fretta di fuggire.

I rapporti iniziali parlano di un bilancio delle vittime a circa 130, ma in seguito i funzionari hanno annunciato un aumento significativo che ha portato la cifra a 174, con altre 11 persone gravemente ferite.

Il presidente Joko Widodo ha ordinato che tutte le partite della massima lega indonesiana debbano essere fermate fino a quando non sarà stata condotta un’indagine.

La Fifa, l’organo di governo del calcio del mondo, afferma che nessun “gas di controllo della folla” (lacrimogeni) dovrebbe essere trasportato o utilizzato da steward o polizia alle partite.

I video dello stadio mostrano che i fan che corrono sul campo dopo che il fischio finale ha segnato la sconfitta della squadra di casa 2-3 e la polizia ha iniziato a lanciare gas lacrimogeni in risposta.

“Era diventato tutto anarchico. Hanno iniziato ad attaccare gli agenti, hanno danneggiato le auto”, ha detto Nico Afinta, capo della polizia a Giava orientale, aggiungendo che due agenti di polizia erano tra i morti.

“Ci piacerebbe trasmettere che… non tutti erano anarchici. Solo circa 3.000 che sono entrati nel campo”, ha detto.

I fan in fuga “sono usciti a un punto all’uscita. Poi c’è stato un accumulo, nel processo di accumulo c’era mancanza di respiro, mancanza di ossigeno”, ha aggiunto l’ufficiale.

I video sui social media mostrano i fan che si aggirrano sulle recinzioni per fuggire. I video separati sembrano mostrare corpi senza vita sul pavimento.

I gas lacrimogeni hanno portato ad una fuga senza precedenti soffocando le persone strette tra loro. La polizia ha anche di impedire ai tifosi di invadere il campo, ma l’effetto atteso si è trasformato in una disgrazia.

L’associazione calcistica indonesiana (PSSI) ha dichiarato di aver avviato un’indagine, aggiungendo che l’incidente aveva “sconvolto il volto del calcio indonesiano”.

La violenza nelle partite di calcio non è nuova in Indonesia, e Arema FC e Persebaya Surabaya sono rivali di lunga data.

Nonostante ai tifosi del Persebaya Surabaya era stato vietato l’acquisto di biglietti per la partita a causa di timori di scontri, gli stessi hanno trovato il modo di eludere le forze di polizia ed entrare in uno stadio di 38.000 posti, che nell’occasione ha registrato un numero di presenze superiore ai 42.000. Tant’è vero che il ministro della sicurezza Mahfud MD ha pubblicato su Instagram che 42.000 biglietti erano stati venduti per la partita allo stadio Kanjuruhan, che ha una capacità dichiarata di 38.000.

Il presidente Widodo ha chiesto che questa sia l'”ultima tragedia calcistica della nazione” dopo aver ordinato che tutte le partite della Liga 1 siano sospese in attesa di sapere ulteriori sviluppi.

Lo scenario era da disaster movie con veicoli della polizia danneggiati che giacevano sul campo all’interno dello stadio Kanjuruhan. E migliaia di morti accalcati.

Quest’ultimo episodio è uno dei peggiori di una fila tragicamente lunga di disastri negli stadi.

Nel 1964, un totale di 320 persone furono uccise e più di 1.000 ferite durante una fuga precipitosa in una qualificazione olimpica Perù-Argentina a Lima.

Nel 1985, 39 persone morirono e 600 furono ferite allo stadio Heysel di Bruxelles, in Belgio, quando i tifosi furono schiacciati contro un muro che poi crollò durante la finale di Coppa Europa tra Liverpool (Inghilterra) e Juventus (Italia).

Nel Regno Unito, una fuga si è sviluppata allo stadio Hillsborough di Sheffield, causando la morte di 97 tifosi del Liverpool che hanno partecipato alla semifinale della FA Cup del club contro il Nottingham Forest. Lo riporta BBCSPORT

Ancora morti tragiche per assistere ad una partita di calcio. Ancora odio che spesso viene alimentato per ragioni politiche o religiose.

Il calcio dovrebbe restare fuori da certe dinamiche.

Francesco Pistola

I convocati per Bergamo