Notizie Fifa Fiorentina

De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: "Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male."
14 novembre 2025 22:14
La Fifa rivoluziona la sosta delle nazionali: 3 settimane di sosta a Settembre, nessuna pausa ad Ottobre
15 settembre 2025 12:25
Un calciomercato da record in Europa quest'anno: spesi più di otto miliardi di euro per gli acquisti
03 settembre 2025 21:51
Il Mondiale per club è un flop, le polemiche non si fermano: spariti i messaggi 'No Racism'. FIFA nel mirino
05 luglio 2025 17:43
IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo
01 marzo 2025 15:26
Il report FIFA sulla sessione di mercato estiva: Italia 2° con 747 mln di euro, medaglia d'oro Inghilterra
03 settembre 2024 16:23
La Fifa risponde al reclamo sui calendari: "La FIFA deve tutelare gli interessi del calcio e dei calciatori"
23 luglio 2024 14:02
Leghe Europee e FIFPRO attaccano la Fifa: "I calendari internazionali sono saturi e insostenibili"
23 luglio 2024 13:50
Infantino: "La Fifa sta studiando il Var a chiamata, 2 slot a partita a disposizione dei due allenatori"
17 maggio 2024 15:00
Calcio e Finanza: "Entro fine anno via libera della FIFA per disputare le partite dei campionati nazionali all'estero"
03 maggio 2024 11:24
Calciatori e campionati europei infuriati per i calendari intasati di partite, chiesto un ultimatum alla FIFA
27 aprile 2024 15:36
La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!
26 aprile 2024 22:44
La Juve festeggia la qualificazione al Mondiale per club 2025, la FIFA si complimenta
12 marzo 2024 23:41
Il presidente della FIFA Infantino è perentorio: "Il cartellino blu non sarà utilizzato ad alti livelli"
02 marzo 2024 12:14
"Hanno imbrogliato e non devono fare il mondiale". De Laurentiis fa ricorso contro la Juventus
01 marzo 2024 16:07
La Roma contraria alla Superlega: "Non appoggiamo in nessun modo questo progetto"
21 dicembre 2023 17:36
Uefa e Fifa rispondono duramente: "Chi farà la Superlega sarà fuori da ogni nostra competizione"
21 dicembre 2023 13:28
Ecco la Superlega, 60 club, retrocessioni e promozioni. Squadre anche in serie A, la Fiorentina...
21 dicembre 2023 12:36
Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"
21 dicembre 2023 10:10
I calciatori della Fiorentina sul nuovo videogioco EA FC24: Nico il migliore, seguono Biraghi e Terracciano
15 settembre 2023 14:10
Amrabat candidato alla squadra della stagione di Serie A, è l'unico della Fiorentina. Dodò snobbato
15 maggio 2023 19:43
Gianni Infantino rieletto per acclamazione presidente della FIFA. Resterà in carica fino al 2027
16 marzo 2023 13:39
FIFA preferisce Biraghi a Rudiger e Alaba, è tra i difensori candidati alla squadra dell'anno
09 gennaio 2023 18:26
FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"
22 dicembre 2022 19:21
La FIFA sembra aver ascoltato la Fiorentina: verrà aggiunto un tetto alle commissioni degli agenti
16 dicembre 2022 18:23
Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"
15 dicembre 2022 16:07
Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza
15 dicembre 2022 12:51
Il Mondiale arricchisce la Fiorentina: in arrivo premio da 940mila euro, Amrabat in cima alla classifica
13 dicembre 2022 09:39
Quindicimila morti per 5760 minuti di calcio. Ne valeva veramente la pena? Il peggior mondiale di sempre
04 dicembre 2022 22:04
Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo
03 dicembre 2022 20:39
Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"
30 novembre 2022 23:44
La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta
23 novembre 2022 15:01
Duecento morti per una partita di calcio in Indonesia. Finirà l’odio nel calcio?
02 ottobre 2022 10:20
Sportitalia, visita privata di Infantino a Roma. Incontro con Barone e Lotito a Formello
19 giugno 2022 21:56
Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione
08 giugno 2022 14:40
Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega
21 aprile 2022 23:20
Infantino promuove Fifa+: "Porterà la democrazia nel calcio. Vogliamo un calcio inclusivo e globale"
13 aprile 2022 22:20
Svolta epocale nel calcio: la FIFA lancia Fifa+. Gratis sul web le partite da tutto il mondo
13 aprile 2022 21:55
Il nuovo Fair Play Finanziario, si potrà spendere fino al 70% delle entrate, tolleranza per 60 milioni
07 aprile 2022 15:54
Nardella: "Infantino a Firenze un fatto importantissimo. Ha apprezzato il progetto stadio"
05 aprile 2022 19:39
Infantino: "Il giorno migliore per essere a Firenze, ha perso la Juventus ed ha vinto la Fiorentina"
04 aprile 2022 19:56
Un paese che bombarda un altro paese non può fare sport. Fifa elimina Russia da tutte le competizioni
28 febbraio 2022 20:43
La Fifa inizia a cambiare le regole dei trasferimenti, da giugno limite a durata e numero dei prestiti
21 gennaio 2022 13:59
Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco
19 gennaio 2022 12:15
La FIFA accoglie idee della Fiorentina: "Tetto commissioni ai procuratori, un solo assistito per trattativa"
17 gennaio 2022 18:00
Il Bayern Monaco si schiera con Commisso. Kahn: "Servono regole e sanzioni valide per tutti"
25 dicembre 2021 18:27
"Ai procuratori percentuale fissa del 6%". La Fifa dà ragione alla Fiorentina, battaglia quasi vinta
17 dicembre 2021 12:53
L'ira di Courtois: "Non siamo robot, troppe partite provocano infortuni. Le vacanze sono poche"
11 ottobre 2021 14:24
ECA: "Mondiale ogni 2 anni? Dannoso per il Calcio e la salute dei giocatori"
24 settembre 2021 15:41
Blatter duro: "Kokorin deve essere espulso dal calcio, suoi errori sono stati persistenti"
14 settembre 2021 12:56
Ha vinto chi ha fatto il furbo. I giocatori non mandati in nazionale giocano regolarmente in Premier
11 settembre 2021 14:20
Spezia, stangata dalla FIFA: 2 anni di stop al mercato a partire da gennaio e maxi multa
16 luglio 2021 12:17
Nasce la nuova Champions League: più squadre, più partite, aboliti i gironi. Via nel 2024/25
19 aprile 2021 14:48
Ufficiale, nasce la Superlega. Inter, Juventus e Milan rischiano l'esclusione dalla serie A
19 aprile 2021 00:38
Ibrahimovic ha violato regole Fifa, rischia 3 anni di squalifica perché ha società di scommesse in Svezia
14 aprile 2021 17:27
Morabito: "Nessun rischio retrocessione. Piatek? Non penso. Prenderei Caicedo o Giroud"
04 dicembre 2020 22:00
La Stampa: la FIFA scrive alla FIGC per Vlahovic e Milenkovic. Indagata anche la Roma
10 novembre 2020 11:40
Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"
15 settembre 2020 16:32
La FIFA pressa le Federazioni, idea play off in campionato per riconquistare lo spettacolo del calcio
15 settembre 2020 10:35
Barone: "Calciomercato? Quello che verrà sarà ricco di prestiti e di scambi. Servirà attenzione"
25 maggio 2020 19:19
FIGC, I campionati vanno finiti entro il 20 agosto. Se ci sarà un nuovo stop ipotesi playoff e playout
20 maggio 2020 20:15
Repubblica, Il 14 giugno potrebbe ripartire la Serie A. Contratti dei calciatori prolungati fino al 31 agosto
09 maggio 2020 12:46
Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"
08 maggio 2020 20:50
Proposta della FIFA accettata: ogni squadra potrà effettuare cinque cambi nei 90 minuti più uno nei supplementari
08 maggio 2020 19:56
Galliani: "L'origine dei mali? La UEFA. Il campionato doveva riprendere in agosto e da gennaio 2021 nuova stagione"
29 aprile 2020 16:03
La proposta della FIFA che dovrà approvare l'IFAB: 5 sostituzioni per la ripresa del campionato
27 aprile 2020 18:31
Malagò: "Il calcio è nel caos. Procedono per ipotesi quando serve un piano chiaro e convincente"
16 aprile 2020 14:04
Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...
15 aprile 2020 17:32
eSports, Campagnani: "Chiesa a FIFA è veramente bravo, ha vinto contro uno dei top player italiani"
15 aprile 2020 13:38
Infantino: "Sarebbe irresponsabile riavviare le competizioni. Bisognerà aspettare un pò"
10 aprile 2020 18:17
La FIFA annuncia: "I contratti verranno allungati e il calciomercato avrà nuove date"
07 aprile 2020 21:17
Repubblica, c'è l'ok, sarà una maxi sessione di mercato: spunta una doppia ipotesi sulle date
06 aprile 2020 13:24
Tommasi: “La speranza è tornare in campo magari in estate. UEFA e FIFA aiutino economicamente”
04 aprile 2020 11:12
Commisso: "In America il Coronavirus peggio dell'11/9. I 12 positivi Acf già rientrati a casa.."
30 marzo 2020 16:17
Dalla Francia: la FIFA valuta una maxi sessione di calciomercato fino al 31 dicembre
27 marzo 2020 14:50
Reuters, c'è un documento della FIFA per la proroga dei contratti dei calciatori. Gli stipendi...
26 marzo 2020 18:14
La FiFA studia una maxi finestra di calciomercato. Sarà aperto per ben sei mesi!
26 marzo 2020 12:26
Dall'Inghilterra: la FIFA potrebbe fare una maxi-sessione di calciomercato da luglio a gennaio
25 marzo 2020 14:27
La richiesta della Serie A alla FIFA: estendere il calciomercato fino ad ottobre
25 marzo 2020 13:45
Ufficiale: la FIFA blocca anche il prossimo Mondiale per club. Il nuovo programma
17 marzo 2020 19:39
OMS e FIFA: "Coronavirus, lo sport deve seguire le scelte prese dai Governi"
13 marzo 2020 17:53
Champions ed Europa League verso la sospensione. La Uefa verso questa importante decisione. I dettagli
12 marzo 2020 14:00
Non solo a Fifa, la Juventus a Football Manager si chiamerà "Zebre". Il gioco manageriale più famoso al mondo "elimina" i bianconeri
14 novembre 2019 16:15
Totti dirigente della Fiorentina? No, è indeciso tra l'incarico in Federazione e il testimonial della Fifa
18 giugno 2019 18:50
FIFA, rivoluzione sulle barriere dei calci piazzati. Le novità
02 marzo 2019 16:45
La Fifa pensa alla rivoluzione sul calciomercato, fine dei prestiti tra club?
11 aprile 2018 19:17
Il lucro a Fifa di ESports su Astori. Prezzo alle stelle e possibilità di guadagno
07 marzo 2018 10:47
Gazzetta: la Fifa minaccia di escludere la Spagna da Russia 2018, il motivo...
16 dicembre 2017 12:21
La Fifa indaga la Juventus per il trasferimento di Pogba. Rischia il blocco del mercato
20 giugno 2017 23:35
Fattori a Fifa.com: "Fiorentina Women's? Siamo dei pionieri"
03 maggio 2017 12:52
Fiorentina Women's da record: ora arriva anche la celebrazione della Fifa
09 febbraio 2017 13:07
FIFA: La Juve non è campione del mondo, Intercontinentale non vale
28 gennaio 2017 12:06
Maledetti soldi: Badelj e Kalinic out con la Juve? Grazie a Fifa e Cina
22 novembre 2016 15:39
Milik infortunato in nazionale? Ecco quanto la Fifa darà al Napoli come risarcimento
10 ottobre 2016 12:53
Busacca risponde alla Roma:" Il gol di Badelj non è irregolare, la tendenza è quella di convalidare"
21 settembre 2016 13:56
Stangata Fifa, Real Madrid e Atletico Madrid senza mercato per due sessioni
08 settembre 2016 19:40
Blatter: "Sono stati truccati alcuni sorteggi, ecco il sistema per imbrogliare"
14 giugno 2016 12:01
Archivio