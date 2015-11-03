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Notizie Fifa Fiorentina

De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: "Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male."

14 novembre 2025 22:14

La Fifa rivoluziona la sosta delle nazionali: 3 settimane di sosta a Settembre, nessuna pausa ad Ottobre

15 settembre 2025 12:25

Un calciomercato da record in Europa quest'anno: spesi più di otto miliardi di euro per gli acquisti

03 settembre 2025 21:51

Il Mondiale per club è un flop, le polemiche non si fermano: spariti i messaggi 'No Racism'. FIFA nel mirino

05 luglio 2025 17:43

IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo

01 marzo 2025 15:26

Il report FIFA sulla sessione di mercato estiva: Italia 2° con 747 mln di euro, medaglia d'oro Inghilterra

03 settembre 2024 16:23

La Fifa risponde al reclamo sui calendari: "La FIFA deve tutelare gli interessi del calcio e dei calciatori"

23 luglio 2024 14:02

Leghe Europee e FIFPRO attaccano la Fifa: "I calendari internazionali sono saturi e insostenibili"

23 luglio 2024 13:50

Infantino: "La Fifa sta studiando il Var a chiamata, 2 slot a partita a disposizione dei due allenatori"

17 maggio 2024 15:00

Calcio e Finanza: "Entro fine anno via libera della FIFA per disputare le partite dei campionati nazionali all'estero"

03 maggio 2024 11:24

Calciatori e campionati europei infuriati per i calendari intasati di partite, chiesto un ultimatum alla FIFA

27 aprile 2024 15:36

La UEFA minaccia di escludere la Spagna da tutte le competizioni internazionali!

26 aprile 2024 22:44

La Juve festeggia la qualificazione al Mondiale per club 2025, la FIFA si complimenta

12 marzo 2024 23:41

Il presidente della FIFA Infantino è perentorio: "Il cartellino blu non sarà utilizzato ad alti livelli"

02 marzo 2024 12:14

"Hanno imbrogliato e non devono fare il mondiale". De Laurentiis fa ricorso contro la Juventus

01 marzo 2024 16:07

La Roma contraria alla Superlega: "Non appoggiamo in nessun modo questo progetto"

21 dicembre 2023 17:36

Uefa e Fifa rispondono duramente: "Chi farà la Superlega sarà fuori da ogni nostra competizione"

21 dicembre 2023 13:28

Ecco la Superlega, 60 club, retrocessioni e promozioni. Squadre anche in serie A, la Fiorentina...

21 dicembre 2023 12:36

Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"

21 dicembre 2023 10:10

I calciatori della Fiorentina sul nuovo videogioco EA FC24: Nico il migliore, seguono Biraghi e Terracciano

15 settembre 2023 14:10

Amrabat candidato alla squadra della stagione di Serie A, è l'unico della Fiorentina. Dodò snobbato

15 maggio 2023 19:43

Gianni Infantino rieletto per acclamazione presidente della FIFA. Resterà in carica fino al 2027

16 marzo 2023 13:39

FIFA preferisce Biraghi a Rudiger e Alaba, è tra i difensori candidati alla squadra dell'anno

09 gennaio 2023 18:26

FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"

22 dicembre 2022 19:21

La FIFA sembra aver ascoltato la Fiorentina: verrà aggiunto un tetto alle commissioni degli agenti

16 dicembre 2022 18:23

Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"

15 dicembre 2022 16:07

Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza

15 dicembre 2022 12:51

Il Mondiale arricchisce la Fiorentina: in arrivo premio da 940mila euro, Amrabat in cima alla classifica

13 dicembre 2022 09:39

Quindicimila morti per 5760 minuti di calcio. Ne valeva veramente la pena? Il peggior mondiale di sempre

04 dicembre 2022 22:04

Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo

03 dicembre 2022 20:39

Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"

30 novembre 2022 23:44

La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta

23 novembre 2022 15:01

Duecento morti per una partita di calcio in Indonesia. Finirà l’odio nel calcio?

02 ottobre 2022 10:20

Sportitalia, visita privata di Infantino a Roma. Incontro con Barone e Lotito a Formello

19 giugno 2022 21:56

Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione

08 giugno 2022 14:40

Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega

21 aprile 2022 23:20

Infantino promuove Fifa+: "Porterà la democrazia nel calcio. Vogliamo un calcio inclusivo e globale"

13 aprile 2022 22:20

Svolta epocale nel calcio: la FIFA lancia Fifa+. Gratis sul web le partite da tutto il mondo

13 aprile 2022 21:55

Il nuovo Fair Play Finanziario, si potrà spendere fino al 70% delle entrate, tolleranza per 60 milioni

07 aprile 2022 15:54

Nardella: "Infantino a Firenze un fatto importantissimo. Ha apprezzato il progetto stadio"

05 aprile 2022 19:39

Infantino: "Il giorno migliore per essere a Firenze, ha perso la Juventus ed ha vinto la Fiorentina"

04 aprile 2022 19:56

Un paese che bombarda un altro paese non può fare sport. Fifa elimina Russia da tutte le competizioni

28 febbraio 2022 20:43

La Fifa inizia a cambiare le regole dei trasferimenti, da giugno limite a durata e numero dei prestiti

21 gennaio 2022 13:59

Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco

19 gennaio 2022 12:15

La FIFA accoglie idee della Fiorentina: "Tetto commissioni ai procuratori, un solo assistito per trattativa"

17 gennaio 2022 18:00

Il Bayern Monaco si schiera con Commisso. Kahn: "Servono regole e sanzioni valide per tutti"

25 dicembre 2021 18:27

"Ai procuratori percentuale fissa del 6%". La Fifa dà ragione alla Fiorentina, battaglia quasi vinta

17 dicembre 2021 12:53

L'ira di Courtois: "Non siamo robot, troppe partite provocano infortuni. Le vacanze sono poche"

11 ottobre 2021 14:24

ECA: "Mondiale ogni 2 anni? Dannoso per il Calcio e la salute dei giocatori"

24 settembre 2021 15:41

Blatter duro: "Kokorin deve essere espulso dal calcio, suoi errori sono stati persistenti"

14 settembre 2021 12:56

Ha vinto chi ha fatto il furbo. I giocatori non mandati in nazionale giocano regolarmente in Premier

11 settembre 2021 14:20

Spezia, stangata dalla FIFA: 2 anni di stop al mercato a partire da gennaio e maxi multa

16 luglio 2021 12:17

Nasce la nuova Champions League: più squadre, più partite, aboliti i gironi. Via nel 2024/25

19 aprile 2021 14:48

Ufficiale, nasce la Superlega. Inter, Juventus e Milan rischiano l'esclusione dalla serie A

19 aprile 2021 00:38

Ibrahimovic ha violato regole Fifa, rischia 3 anni di squalifica perché ha società di scommesse in Svezia

14 aprile 2021 17:27

Morabito: "Nessun rischio retrocessione. Piatek? Non penso. Prenderei Caicedo o Giroud"

04 dicembre 2020 22:00

La Stampa: la FIFA scrive alla FIGC per Vlahovic e Milenkovic. Indagata anche la Roma

10 novembre 2020 11:40

Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"

15 settembre 2020 16:32

La FIFA pressa le Federazioni, idea play off in campionato per riconquistare lo spettacolo del calcio

15 settembre 2020 10:35

Barone: "Calciomercato? Quello che verrà sarà ricco di prestiti e di scambi. Servirà attenzione"

25 maggio 2020 19:19

FIGC, I campionati vanno finiti entro il 20 agosto. Se ci sarà un nuovo stop ipotesi playoff e playout

20 maggio 2020 20:15

Repubblica, Il 14 giugno potrebbe ripartire la Serie A. Contratti dei calciatori prolungati fino al 31 agosto

09 maggio 2020 12:46

Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"

08 maggio 2020 20:50

Proposta della FIFA accettata: ogni squadra potrà effettuare cinque cambi nei 90 minuti più uno nei supplementari

08 maggio 2020 19:56

Galliani: "L'origine dei mali? La UEFA. Il campionato doveva riprendere in agosto e da gennaio 2021 nuova stagione"

29 aprile 2020 16:03

La proposta della FIFA che dovrà approvare l'IFAB: 5 sostituzioni per la ripresa del campionato

27 aprile 2020 18:31

Malagò: "Il calcio è nel caos. Procedono per ipotesi quando serve un piano chiaro e convincente"

16 aprile 2020 14:04

Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...

15 aprile 2020 17:32

eSports, Campagnani: "Chiesa a FIFA è veramente bravo, ha vinto contro uno dei top player italiani"

15 aprile 2020 13:38

Infantino: "Sarebbe irresponsabile riavviare le competizioni. Bisognerà aspettare un pò"

10 aprile 2020 18:17

La FIFA annuncia: "I contratti verranno allungati e il calciomercato avrà nuove date"

07 aprile 2020 21:17

Repubblica, c'è l'ok, sarà una maxi sessione di mercato: spunta una doppia ipotesi sulle date

06 aprile 2020 13:24

Tommasi: “La speranza è tornare in campo magari in estate. UEFA e FIFA aiutino economicamente”

04 aprile 2020 11:12

Commisso: "In America il Coronavirus peggio dell'11/9. I 12 positivi Acf già rientrati a casa.."

30 marzo 2020 16:17

Dalla Francia: la FIFA valuta una maxi sessione di calciomercato fino al 31 dicembre

27 marzo 2020 14:50

Reuters, c'è un documento della FIFA per la proroga dei contratti dei calciatori. Gli stipendi...

26 marzo 2020 18:14

La FiFA studia una maxi finestra di calciomercato. Sarà aperto per ben sei mesi!

26 marzo 2020 12:26

Dall'Inghilterra: la FIFA potrebbe fare una maxi-sessione di calciomercato da luglio a gennaio

25 marzo 2020 14:27

La richiesta della Serie A alla FIFA: estendere il calciomercato fino ad ottobre

25 marzo 2020 13:45

Ufficiale: la FIFA blocca anche il prossimo Mondiale per club. Il nuovo programma

17 marzo 2020 19:39

OMS e FIFA: "Coronavirus, lo sport deve seguire le scelte prese dai Governi"

13 marzo 2020 17:53

Champions ed Europa League verso la sospensione. La Uefa verso questa importante decisione. I dettagli

12 marzo 2020 14:00

Non solo a Fifa, la Juventus a Football Manager si chiamerà "Zebre". Il gioco manageriale più famoso al mondo "elimina" i bianconeri

14 novembre 2019 16:15

Totti dirigente della Fiorentina? No, è indeciso tra l'incarico in Federazione e il testimonial della Fifa

18 giugno 2019 18:50

FIFA, rivoluzione sulle barriere dei calci piazzati. Le novità

02 marzo 2019 16:45

La Fifa pensa alla rivoluzione sul calciomercato, fine dei prestiti tra club?

11 aprile 2018 19:17

Il lucro a Fifa di ESports su Astori. Prezzo alle stelle e possibilità di guadagno

07 marzo 2018 10:47

Gazzetta: la Fifa minaccia di escludere la Spagna da Russia 2018, il motivo...

16 dicembre 2017 12:21

La Fifa indaga la Juventus per il trasferimento di Pogba. Rischia il blocco del mercato

20 giugno 2017 23:35

Fattori a Fifa.com: "Fiorentina Women's? Siamo dei pionieri"

03 maggio 2017 12:52

Fiorentina Women's da record: ora arriva anche la celebrazione della Fifa

09 febbraio 2017 13:07

FIFA: La Juve non è campione del mondo, Intercontinentale non vale

28 gennaio 2017 12:06

Maledetti soldi: Badelj e Kalinic out con la Juve? Grazie a Fifa e Cina

22 novembre 2016 15:39

Milik infortunato in nazionale? Ecco quanto la Fifa darà al Napoli come risarcimento

10 ottobre 2016 12:53

Busacca risponde alla Roma:" Il gol di Badelj non è irregolare, la tendenza è quella di convalidare"

21 settembre 2016 13:56

Stangata Fifa, Real Madrid e Atletico Madrid senza mercato per due sessioni

08 settembre 2016 19:40

Blatter: "Sono stati truccati alcuni sorteggi, ecco il sistema per imbrogliare"

14 giugno 2016 12:01

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