FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"

Ha fatto molto discutere la presenza dell'imprenditore Sal Bae sul terreno di gioco dopo Argentina-Francia, importunando Messi per la Coppa

La Fifa ha diramato un comunicato ufficiale che rende noto come verranno presi provvedimenti sulle presenze non ufficiali in campo, dopo Argentina-Francia, finale del Mondiale. In effetti, sui social sono circolate foto e immagini di personaggi non addetti, presenti sul rettangolo di gioco dopo il successo dell’Albiceleste, quella che ha fatto molto discutere è certamente quella dell'imprenditore Salt Bae che, come mostrato dalle immagini, importuna Messi e diversi giocatori dell'Argentina al fine di farsi immortalare con la Coppa e di toccarla. Il campione argentino si è mostrato anche visibilmente infastidito dall'accaduto. Questa la nota della FIFA: “A seguito di una verifica, la FIFA ha stabilito come alcuni individui abbiano avuto accesso indebito al campo di gioco dopo la cerimonia di chiusura dello stadio di Lusail il 18 dicembre. Verranno prese le opportune misure interne”.

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