Veronica Maffei lascia la Fiorentina, al suo posto ci dovrebbe essere Elena Mannucci di Italia 7

Cambio in vista per quanto riguarda i social della Fiorentina, l'ex finalista di Miss Italia Veronica Maffei lascia il suo posto

Cambia uno dei due volti femminili in casa Fiorentina per quanto riguarda media e social della società viola. Infatti dal primo di gennaio lascerà il suo posto la bellissima Veronica Maffei dopo 2 anni in cui la giornalista ed ex finalista di Miss Italia si è fatta apprezzare per le sue qualità con interviste, podcast e contenuti sempre molto seguiti dai tifosi. Al suo posto, con ogni probabilità, ci dovrebbe essere Elena Mannucci, classe 1997 di Bagno a Ripoli, attualmente impegnata con l'emittente Italia 7 ed è anche una calciatrice, nel suo passato esperienze con le maglie di Siena, Empoli, Sassari e Pistoiese.

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