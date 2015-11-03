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Notizie Elena Mannucci Fiorentina
Elena Mannucci via dalla Fiorentina, il suo saluto: "Firenze è e resterà casa mia. Ora nuove avventure"
17 luglio 2024 18:21
Veronica Maffei lascia la Fiorentina, al suo posto ci dovrebbe essere Elena Mannucci di Italia 7
21 dicembre 2022 13:24
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