Elena Mannucci via dalla Fiorentina, il suo saluto: "Firenze è e resterà casa mia. Ora nuove avventure"

Elena Mannucci, volto femminile della Fiorentina nell'ambito della comunicazione, ha lasciato il club Viola al termine della passata stagione ed ha voluto salutare la società, Firenze ed i tifosi con...

Elena Mannucci, volto femminile della Fiorentina nell'ambito della comunicazione, ha lasciato il club Viola al termine della passata stagione ed ha voluto salutare la società, Firenze ed i tifosi con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

"Così, esattamente come ho iniziato voglio concludere. Con la stessa emozione di un obiettivo raggiunto, un sogno concretizzato. Adesso saluto quell’obiettivo, lo faccio mio e lo conservo dentro di me.

Arrivederci Fiorentina..non è un addio, grazie per avermi insegnato aspetti del mio lavoro da giornalista e valori umani importanti. Sono cresciuta come professionista ma anche come donna.

Ancora una volta grazie allo sport, che mi accompagna da sempre nella mia vita.

Un anno e mezzo fa i saluti al calcio giocato, oggi questi, quante pagine in questo libro che è ancora tutto da scrivere..

Firenze è e resterà casa mia.

Non lascio, scelgo di buttarmi in nuove avventure. Perché nella mia vita non mi sono mai posta limiti e sono cresciuta sempre guardando avanti.

Per tutto il resto.. stay tuned!"

VRANCKX RIMANE TRA GLI OBIETTIVI PER IL CENTROCAMPO. LA FIORENTINA E' IN PRESSING

https://www.labaroviola.com/dalla-germania-la-fiorentina-non-molla-vranckx-il-centrocampista-vuole-fortemente-firenze/261062/