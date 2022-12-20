L'Argentina vince il mondiale, Batistuta non regge l'emozione e scoppia in lacrime in diretta

Batistuta non trattiene la gioia per la vittoria del mondiale della sua Argentina e scoppia a piangere in diretta TV





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Dopo quasi 40 anni l'Argentina di Messi è tornato campione del mondo. Una gioia incontenibile per tutto il popolo argentino che aspettava questa gioia calcistica da tantissimo tempo. Una felicità che ha raggiunto anche l'indimenticato ex Fiorentina Batistuta, che intervistato da una tv araba non ha retto l'emozione, ed è scoppiato in un vero e proprio pianto liberatorio e di gioia.

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