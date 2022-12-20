Dopo un grande inizio Kokorin è fermo da diverse settimane per infortunio. Messo KO da un trauma

Si ferma momentaneamente la favola di Sasha Kokorin a Cipro, il viola è adesso alle prese con un infortunio

Il giocatore in prestito dalla Fiorentina Kokorin non gioca da diverse settimane a causa di un infortunio. A spiegarlo meglio ci ha pensato l'allenatore della sua squadra Alexey Shpilevsky: “Sasha ha un microtrauma che gli ha dato fastidio. Se lo è procurato quattro partite fa. Adesso ha già iniziato ad allenarsi in gruppo. Ci manca. Ma voglio vederlo nelle migliori condizioni”.

IL COMMENTO DI CECCHI SUL NUOVO STADIO

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