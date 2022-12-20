"Il quartiere 2 vuole Campo di Marte liberata, ma quando si voleva spostare lo stadio si oppose"

Il giornalista Stefano Cecchi ha contestato su La Nazione l'incoerenza dell'amministrazione comunale di Campo di Marte

Il giornalista Stefano Cecchi a La Nazione ha parlato del rifacimento dello stadio Franchi. Queste le sue parole: “Non si può dire che la proposta del Quartiere 2 di istituire una ztl a Campo di Marte in occasione dei grandi eventi che si tengono allo stadio o al Mandela Forum non abbia le sue buone ragioni. La cosa che però qualche perplessità sulla vicenda la desta è la posizione assunta dallo stesso Quartiere 2. Quando infatti negli anni scorsi…si ventilò l’ipotesi di trasferire lo stadio in altra parte della città, i prima a insorgere furono proprio gli amministratori di quel Quartiere. Una buona politica, nel momento in cui sceglie di battersi per non trasferire altrove una struttura così impattante per una zona della città, avrebbe dovuto avere una visione chiara del futuro e dunque chiedere altro, servizi, parcheggi, magari una viabilità alternativa, non ostacolare proprio chi di quell’impianto dovrà usufruire”.

POSSIBILE NUOVA DESTINAZIONE PER BIANCO

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