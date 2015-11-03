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Notizie Campo Di Marte Fiorentina

La nuova Fiesole "costa" l'abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: "Attenti al Karma"

23 gennaio 2026 21:57

Funaro: "Franchi? Fino al 2026 lavoreremo sul primo lotto. Voglio continuare a collaborare con la Fiorentina"

18 dicembre 2024 09:45

Caos a Campo di Marte: Fiorentina-Brugge insieme ai Pinguini Tattici Nucleari

01 maggio 2024 13:36

Nardella: "Il Franchi sarà coperto, sempre aperto e funzionale alla nuova area di Campo di Marte"

25 marzo 2024 18:13

Clima surreale ieri a Campo di Marte: Polizia in borghese e cani antiesplosivo. Il racconto

15 marzo 2024 10:00

Nazione, svolta riqualificazione Franchi: sparisce il centro commerciale dal Piano operativo, “vittoria dei residenti”

24 gennaio 2024 08:31

Pierguidi: "Franchi costruito con cemento armato di cento anni fa, è un rischio. I 55 milioni si troveranno"

03 maggio 2023 14:10

Presidente Campo di Marte: “Siamo tutti per il restyling ed anche l’inserimento della ztl viola”

17 aprile 2023 09:34

Campo di Marte scrive alla Commissione europea: "Non dateci questi soldi! Non è zona degradata"

16 aprile 2023 10:07

Nazione rivela: “Per l’ISTAT Campo di Marte è area degradata come richiesto dal bando UE”

31 marzo 2023 10:12

Stadio, muro contro muro con l’Europa. Campo di Marte inserito come zona degradata di Firenze 

31 marzo 2023 10:10

Campo di Marte verrà trasformato, il Comune risponde agli abitanti: “Vi staremo accanto durante i lavori”

26 marzo 2023 10:52

“Crolleranno i nostri incassi”, scoppia la preoccupazione tra i negozianti di Campo di Marte

23 marzo 2023 10:05

Campo di Marte, residenti infuriati lasciano il Consiglio: “Non ci hanno fatto parlare”. No al confronto 

07 marzo 2023 09:39

Il Quartiere 2 approva la "ZTL Viola": cambia viabilità intorno al Franchi quando gioca la Fiorentina

16 febbraio 2023 17:41

Campo di Marte in rivolta, è lite anche sul centro commerciale al Franchi ma è già stato approvato

09 febbraio 2023 08:36

Protesta a Campo di Marte contro il nuovo Franchi: “Sì al parco e no all’hotel”

02 febbraio 2023 09:44

"Il quartiere 2 vuole Campo di Marte liberata, ma quando si voleva spostare lo stadio si oppose"

20 dicembre 2022 12:34

Repubblica, idea ZTL a Campo di Marte per favorire i residenti durante le partite della Fiorentina

28 novembre 2022 12:48

Campo di Marte in arrivo il delirio, stadio, tramvia, parcheggi, tunnel. I cittadini sono nel panico

23 novembre 2022 12:56

Corriere Fiorentino: restyling del Franchi, l’8 novembre assemblea pubblica a Campo di Marte

26 ottobre 2022 08:48

Corriere Fiorentino, Campo di Marte, servono 70 milioni da privati per l’area intorno al Franchi

16 luglio 2022 09:04

Il nuovo Campo di Marte, onda di fiori viola, obiettivo attrarre i turisti di Firenze tutti i giorni

14 marzo 2022 12:00

Un'onda viola intorno al Franchi: i giardini saranno caratterizzati da Paulownia tormentosa

11 marzo 2022 09:26

"Parcheggio enorme, verde e viabilità migliorata. La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi"

08 marzo 2022 13:42

L'annuncio: "Sarà possibile giocare sempre al Franchi durante i lavori ma con capienza ridotta"

08 marzo 2022 11:42

Commisso a Pierguidi: "So che sei per Campo di Marte, dovete farlo voi. Fatelo bello e veloce"

02 febbraio 2021 10:02

RESTYLING FRANCHI INUTILE PER LA FIORENTINA. SERVE STADIO DI PROPRIETÀ. CAMPI UNICA SOLUZIONE

23 gennaio 2021 13:32

Conta più il futuro di Campo di Marte o quello della Fiorentina? Se contasse più il futuro viola...

20 settembre 2020 22:53

Restyling Franchi? Area commerciale, parcheggi e tramvia. Le idee per "svecchiare" Campo di Marte...

03 settembre 2020 08:26

Nardella vuole il restauro del Franchi? Ok ma i tempi sono biblici ed i costi alti. Commisso...

12 agosto 2020 11:27

Nardella vuole convincere Commisso: maxi parcheggio a disposizione del Franchi restaurato. Ecco dove...

12 agosto 2020 10:16

I tifosi della Fiorentina sono chiari "Vogliamo lo stadio!" Al Franchi ruspe e striscione con curve demolite

19 giugno 2020 21:47

"Il vero obiettivo di Commisso è fare un nuovo stadio a Campo di Marte, per questo pressa Nardella con Campi"

14 giugno 2020 11:29

Legambiente contro la costruzione del nuovo stadio a Campi Bisenzio, è uno spreco di suolo

12 giugno 2020 19:44

Repubblica, nuovo stadio al posto del Ridolfi: la Fiorentina chiede tempi e costi certi

12 giugno 2020 10:09

Nardella: "Stadio? Il Decreto Semplificazione è un'opportunità storica. Campi? Sceglierà la proprietà"

08 giugno 2020 21:05

Repubblica, Nardella tenta Commisso: hotel, cinema, tramvia, museo, parcheggi e spazi commerciali

05 giugno 2020 11:01

"Meglio il Franchi che uno stadio nuovo. Si può avere una squadra forte anche senza stadio di proprietà"

04 giugno 2020 13:23

Nardella: "Faremo la cittadella dello sport a Campo di Marte. Il Franchi verrà ristrutturato"

27 maggio 2020 13:53

Corriere Fiorentino, E se venisse riqualificato l’intero quartiere Campo di Marte?

26 maggio 2020 11:03

Ord. Architetti Firenze sul Franchi: "Serve un restauro altrimenti rischia di cadere a pezzi"

05 marzo 2020 19:11

Nazione, Commisso ha l'idea di un grande centro commerciale a Campo di Marte ma il comune si oppone

14 gennaio 2020 11:21

Commisso lancia l'idea: restyling del Franchi? Un outlet al posto dello stadio del baseball

10 gennaio 2020 10:33

Firenze chiede fondi al governo per dare una nuova vita al Franchi e a Campo di Marte

16 novembre 2019 13:39

Chi è contro il nuovo stadio è contro una Fiorentina all'altezza delle big. La protesta che va contro il bene viola

15 novembre 2019 17:50

L'appello del quartiere 2 a Commisso è "rimani al Franchi". Nuovo stadio? Una perdita per Firenze

20 ottobre 2019 10:21

L'altro progetto è la riqualificazione di Campo di Marte. Un costo di 38 mln ed un lavoro di 30 mesi. I dettagli...

29 agosto 2019 09:13

La storia di Alberto, un bambino disperato per un pallone. Ma la chiamata della Fiorentina...

18 novembre 2018 11:51

Ecco come sta cambiando il Franchi, ma i bagni nelle curve sono quelli di Italia 90

12 ottobre 2018 16:31

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