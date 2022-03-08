"Parcheggio enorme, verde e viabilità migliorata. La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi"

Il nuovo stadio Franchi è l'argomento del giorno ma arrivano le rassicurazioni sul fatto che la Fiorentina non debba andare a giocare altrove

Michele Pierguidi, presidente del quartiere di Campo di Marte, ha parlato del nuovo stadio Franchi, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Ci sarà un parcheggio da 30 mila metri quadri che risolverà tanti problemi, è un progetto verde, una grande miglioria rispetto al passato. Non c'è più dubbio che il quartiere sarà molto più verde. Sono molto molto felice, ma tutti i cittadini li ho sentiti molto contenti. E' una bella giornata non solo per Campo di Marte ma per tutta Firenze. Un passo in avanti gigantesco per la nostra città, andrà a migliorare anche la viabilità del quartiere. Questo progetto impatta meno rispetto ad altri e va meno in alto. Questo progetto consente alla Fiorentina di giocare al Franchi durante i lavori, lo ha detto l'ingegner Parenti. Nel 2023 inizieranno i lavori e nel 2026 termineranno"

BUCCHIONI NON E' D'ACCORDO CON IL NUOVO FRANCHI

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