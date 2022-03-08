Bucchioni attacca: "Politica ha messo i bastoni fra le ruote a Commisso per lo stadio fuori Firenze"

Enzo Bucchioni non è favorevole al nuovo stadio Franchi, il giornalista fiorentino ha parlato dell'operazione di restyling presentato ieri

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del nuovo stadio Franchi presentato nella giornata di ieri nel salone dei 500 a Firenze, questo il parere di Bucchioni a Radio Bruno:

"L'area di Campo di Marte viene migliorata, il verde mi piace, modernizza la città e trasforma l'impianto che aveva bisogno di un intervento. Credo che questa operazione non andava fatta, l'ho sempre detto, manifestazione eccessiva in un momento di guerra, meglio un basso profilo e trasmissione in streaming, non c'era bisogno di vip per far vedere quanto siamo belli e quanto siamo bravi. Meglio farlo fare a Commisso fuori città per 300 milioni, questa marea di soldi pubblici potevano essere impiegati in altro modo, questo stadio alla Fiorentina non porta nulla. Dubito che Commisso si imbatti in questa operazione, la collettività spende 200 milioni per uno stadio che poi verrà affittato ad un privato, ci sono tante criticità, è arrivato anche il primo ricorso, con un sindaco a fine mandato. Nardella voleva lo stadio a Firenze e ci è riuscito. Tutta la politica ha messo i bastoni fra le ruote a Commisso per uno stadio fuori dai confini di Firenze, hanno fatto stare zitti i sindaci che erano d'accordo con Commisso per uno stadio fuori Firenze, tanto erano tutti di quel partito li. Firenze meritava uno stadio come a Pechino, facendolo pagare a Rocco tra l'altro" conclude Bucchioni.

https://www.labaroviola.com/lannuncio-sara-possibile-giocare-sempre-al-franchi-durante-i-lavori-ma-con-capienza-ridotta/168254/