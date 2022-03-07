IL NUOVO STADIO DELLA FIORENTINA, SCELTO IL PROGETTO VINCITORE, PRONTO NEL 2025

Svelato il progetto del nuovo stadio Franchi, ecco dove giocherà la Fiorentina a partire dal 2025, le foto del nuovo stadio

Ecco il nuovo stadio della Fiorentina, è stato scelto il vincitore tra gli otto progetto finalisti per il nuovo stadio Franchi. I lavori inizieranno nel 2023 e sarà terminato nel 2025, lo stadio sorgerà sopra l'impianto attuale e la curve, come si vede dalle immagini nel video, saranno finalmente attaccate al campo.

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