Gli otto progetti per il nuovo stadio della Fiorentina, uno di questi sarà scelto e pronto nel 2025
Ecco gli otto progetti tra cui verrà scelto quello definitivo per la ricostruzione del nuovo stadio Franchi dove giocherà la Fiorentina
A cura di Flavio Ognissanti
07 marzo 2022 19:29
Sono stati mostrati nel corso della presentazione del nuovo stadio Franchi nel salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, gli 8 progetti finalisti. Tra questi otto progetti, fra poco verrà scelto il progetto definitivo del nuovo stadio, che nascerà all'interno dello stadio della Fiorentina attuale, che sarà iniziato nel 2023 e che sarà pronto nel 2025.