Gli otto progetti per il nuovo stadio della Fiorentina, uno di questi sarà scelto e pronto nel 2025

Ecco gli otto progetti tra cui verrà scelto quello definitivo per la ricostruzione del nuovo stadio Franchi dove giocherà la Fiorentina

Sono stati mostrati nel corso della presentazione del nuovo stadio Franchi nel salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, gli 8 progetti finalisti. Tra questi otto progetti, fra poco verrà scelto il progetto definitivo del nuovo stadio, che nascerà all'interno dello stadio della Fiorentina attuale, che sarà iniziato nel 2023 e che sarà pronto nel 2025.