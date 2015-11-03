Notizie Progetto Fiorentina

Gli otto progetti per il nuovo stadio della Fiorentina, uno di questi sarà scelto e pronto nel 2025
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Il Franchi diventerà alto 32 metri. Verranno inseriti anche gli sky box. Ecco tutti i dettagli del restyling
07 settembre 2019 12:02
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19 gennaio 2018 09:49
Nardella: "Vogliamo dare alla città lo stadio che merita. Comunicato positivo, adesso parola ai tecnici"
19 dicembre 2017 14:16
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