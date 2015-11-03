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Notizie Progetto Fiorentina

Gli otto progetti per il nuovo stadio della Fiorentina, uno di questi sarà scelto e pronto nel 2025

07 marzo 2022 19:29

Nuovo centro sportivo a Campi Bisenzio, ieri incontro Barone-Fossi: il progetto ed il suo costo

07 settembre 2019 12:11

Il Franchi diventerà alto 32 metri. Verranno inseriti anche gli sky box. Ecco tutti i dettagli del restyling

07 settembre 2019 12:02

Nuovo stadio, fissata al 31 ottobre la scadenza per il progetto definitivo: Fiorentina soddisfatta da Palazzo Vecchio

19 gennaio 2018 09:49

Nardella: "Vogliamo dare alla città lo stadio che merita. Comunicato positivo, adesso parola ai tecnici"

19 dicembre 2017 14:16

Nardella annuncia la svolta: "Ok della commissione tecnica: avanti tutta su stadio, aeroporto e Mercafir"

05 dicembre 2017 17:17

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