Nardella annuncia la svolta: "Ok della commissione tecnica: avanti tutta su stadio, aeroporto e Mercafir"
Il sindaco di Firenze Dario Nardella gioisce su Twitter per il via libera ottenuto dalla commissione tecnica a proposito della nuova pista di Peretola. Così il primo cittadino: "La commissione tecnica...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2017 17:17
Il sindaco di Firenze Dario Nardella gioisce su Twitter per il via libera ottenuto dalla commissione tecnica a proposito della nuova pista di Peretola. Così il primo cittadino: "La commissione tecnica ha dato l’ok alla valutazione d’impatto ambientale per la nuova pista a Peretola. Ora avanti tutta su aeroporto, Mercafir e stadio"